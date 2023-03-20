بنك سويسري يتدخل ويشتري “كريدي سويس” لإنقاذه من الانهيار.. في صفقة وصلت لأكثر من ملياري دولار

ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز، الأحد 19 مارس/آذار 2023، أن بنك (يو.بي.إس) السويسري وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس، بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تجنب حدوث اضطرابات عند إعادة فتح الأسواق.

حيث نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن (يو.بي.إس) سيدفع الآن ما يزيد على 0.50 فرنك (0.5401 دولار) للسهم الواحد، أي أقل بكثير من سعر إغلاق سهم كريدي سويس الجمعة عند 1.86 فرنك. ورفض بنك (يو.بي.إس) وكريدي سويس التعليق على تقرير فايننشيال تايمز.









محاولات لإنقاذ بنك كريدي سويس

تسابق السلطات الزمن لإنقاذ البنك الذي جرى تأسيسه قبل 167 عاماً ويعد من بين أكبر مديري الثروات في العالم، بعد أسبوع قاسٍ شهد ثاني وثالث أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

بوصفه أحد أهم 30 بنكاً في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك كريدي سويس في الأسواق المالية العالمية.

في سياق متصل، قال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين لرويترز إن بنكين رئيسيين على الأقل في أوروبا يدرسان سيناريوهات لاحتمال انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي في المنطقة ويتطلعان إلى تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم.

صفقة محتملة لشراء كريدي سويس

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز في وقت سابق أن بنك يو.بي.إس طلب ستة مليارات دولار من الحكومة السويسرية، في إطار صفقة محتملة لشراء كريدي سويس. وأشار المصدر إلى أن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة.

كذلك فقد كان مصدر آخر قد قال في وقت سابق، إن المحادثات تواجه عقبات كبيرة وقد يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة في حال إدماج البنكين. وأطلقت جمعية موظفي البنوك السويسرية دعوات اليوم الأحد، لتشكيل فريق عمل بصورة فورية للتعامل مع خطر إلغاء الوظائف.

في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (إس.آر.إف) ووسائل إعلامية أخرى أن الحكومة ستعقد مؤتمراً صحفياً “مهماً” في وقت لاحق اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

فيما فقدت أسهم بنك كريدي سويس ربع قيمتها، واضطر البنك إلى الاستفادة من 54 مليار دولار من تمويل البنك المركزي، في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الفضائح التي قوَّضت ثقة المستثمرين والعملاء فيه.