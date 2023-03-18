أحداث جريئة تكشف ما عاشه اللاجئون السوريون في لبنان.. “النار بالنار” مسلسل سوري-لبناني مشترك يُعرض في رمضان

يبدو أنَّ مسلسل النار بالنار سيكون أحد أبرز الأعمال السورية-اللبنانية المشتركة التي ستعرض خلال موسم رمضان 2023، سيما أنه بات أحد أكثر المسلسلات الرمضانية تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب قصته الواقعية التي تتحدث عن اللاجئين السوريين في لبنان.

قصة مسلسل النار بالنار

ووفقاً لما ذكره موقع “العربي الجديد” فإن المسلسل يحمل في طياته الكثير من الأسرار الجريئة والحقيقية، تجمع ما بين السوريين واللبنانيين في زمن الحرب واللجوء إلى لبنان في أعقاب الثورة السورية التي بدأت في 2011.









ووفقاً للموقع ذاته، فإنّ قصة مسلسل النار بالنار يروي بشكل أساسي قصة تاجر عملة سورية يقيم في لبنان، ويعرج للحديث على الأحداث التي عاشها اللاجئون السوريون في لبنان، وعلى رأسها العنصرية المبالغ بها التي تعرضوا لها هناك.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش مسلسل النار بالنار أيضاً بعض الأعمال التجارية غير المشروعة التي قام بها البعض هناك، إضافة إلى قصص حبّ يعيشها السوريون هناك تجعل من العمل مشوقاً لمشاهدته.

أبطال مسلسل النار بالنار

ويتميز مسلسل النار بالنار بأنه سيشهد مشاركة العديد من النجوم السوريين واللبنانيين من العيار الثقيل أمثال الممثل السوري عابد فهد الذي أثبت قدرته الكبيرة على لعب أدوار درامية مثل دوره في مسلسل “طريق” مع الفنانة نادين نسيب نجيم، ومسلسل “بيروت 303” الذي قدمه العام الماضي.

كما سيشهد المسلسل مشاركة الممثلة السورية كاريس بشار التي لطالما تألقت في الأعمال الدرامية، وأبرز مسلسلاتها العام الماضي كان مسلسل “كسر عضم” الذي حقق نجاحاً كبيراً لم يكن أحد يتوقعه، إضافة إلى دورها الممتع في مسلسل “ستيلتو”.

ومن الممثلين اللبنانيين، تشارك الممثلة زينة مكي في دور البطولة أيضاً، إلى جانب كل من جورج خباز وطوني عيسى وطارق تميم.

المسلسل من كتابة وتأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة الصباح.

موعد عرض مسلسل النار بالنار

من المؤكد أن مسلسل النار بالنار سيتم عرضه عبر قناتين تلفزيونيتين خلال موسم رمضان القادم 2023، وهما قناة “LBC” اللبنانية، وعبر منصة “شاهد”، في حين لم يتم تحديد ساعة عرض المسلسل على القناتين حتى الآن.

في حين يتألف المسلسل من 30 حلقة، وقد تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت وبعض مناطق المخيمات السورية.

تتر مسلسل النار بالنار بصوت العراقية رحمة رياض

من جهتها، أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض، عن غنائها تتر مسلسل “النار بالنار”، وقد أعربت رحمة عن حماسها لمعرفة آراء جمهورها ومحبيها عن أدائها الغنائي لهذا التتر الذي حمل اسم “بدل ماضي”، خاصة أنها تخوض أولى تجاربها في تقديم تترات المسلسلات باللهجة اللبنانية.

المغنية العراقية عبرت عن حماسها في تقديمها لهذا اللون لأول مرة في مسيرتها الفنية، حيث كتبت على تويتر: “دروس الحياة تعلمنا نرد #النار_بالنار وبصير بدنا #بدل_ماضي، كثير متحمسة أسمع رأيكم بأول تجربة رمضانية باللهجة اللبنانية، تتر “بدل ماضي” صار متوفر على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية”.

الأغنية التي نشرتها رحمة على حسابها الرسمي على يوتيوب حصدت أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات فقط من عرضها.