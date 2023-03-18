هل يحاور “حزب الله” “القوّات”… ولماذا لم يفعل؟

أعلن رئيس “حزب #القوات اللبنانية” #سمير جعجع قبل أسابيع أنه مستعد تأمين نصاب جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إذا ضمن أنها لن تكون يتيمة بحيث يُعلن رئيس المجلس نبيه بري انتهاءها بعد دورة تصويت رئاسي واحدة فاشلة. لكنه قرن استعداده باستمرار الجلسة منعقدة وبإجراء دورات انتخابية عدة تتخللها مشاورات لتقريب وجهات النظر أو للاتفاق على مرشح يقبله الجميع. إذا فشل التوافق تُجرى جولة انتخابات أخيرة وليفز فيها من ينال 65 نائباً من أصل الثلثين الحاضرين الجلسة أو أكثر. اعتبر اللبنانيون هذا الاقتراح رسالة واضحة من “القوات” الى “#حزب الله” وشريكه في “الثنائية الشيعية”، الهدف منها تسهيل إنهاء الشغور الرئاسي وإغراء الأول بفتح الحوار معه المقفل منذ زمن بعيد رغم محاولات نواب من “القوات” في مقدّمهم جورج عدوان. طبعاً لم يكن الحوار المباشر بينه وبين “الحزب” ممكناً لا داخل مجلس النواب ولا خارجه رغم استعداد “القواتيين” له. كل ما تبادله نواب الحزبين داخل مجلس النواب الحالي وقبله لم يتعدَّ المجاملات حيناً والانتقادات المتبادلة وبحدّة أحياناً أخرى. ربما ظنّ “حزب القوات” أن علاقته النيابية “الطيّبة” مع الرئيس بري قد تفتح الباب أمام حوار شكلي في البداية مع “حزب الله” يمكن أن يتحوّل لاحقاً حواراً موضوعياً وعميقاً وهادفاً. لكن ذلك لم يتحقّق، ويثير هذا الأمر أسئلة عدة هي الآتية: هل كان بري جاهزاً ليكون جسر حوار مع “القوات”؟ هل أراد أن يكتفي نواب “القوات” بعلاقة جيدة معه، والجودة هنا نسبية دائماً، تاركين له تدوير الزوايا مع “الحزب” حيث يمكن ويجب؟ هل كان “حزب الله” جاهزاً لحوار مع “حزب القوات”؟ هل لاقى في منتصف الطريق المبادرات الحوارية القواتية غير المباشرة أم لا؟ هل كان في حاجة الى حوار مع “القوات” هو الذي استمال وسوريا بشار الأسد مؤسّس “التيار الوطني الحر” “الجنرال” ميشال عون قبل عودته من منفاه الباريسي وبعد اقتناعهما باستعداده للتعاون من أجل العودة الى بيروت وللتحالف لاحقاً من أجل إشباع شهوته المعروفة الى السلطة منذ أيام الراحل الشيخ بشير الجميّل؟









الأجوبة عن الأسئلة هذه كلها، استناداً الى المعلومات التي توافرت في حينه والتحولات السياسية الداخلية المهمة مثل توقيع عون مؤسّس “التيار” ورئيسه “تفاهم مار مخايل” مع السيد حسن نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله” عام 2006، الأجوبة هذه كلها لم تُشر يوماً الى رغبة الثاني في حوار مع “حزب القوات” وجعجعه، علماً بأن الأخير، وكان المسيطر عسكرياً على ما كان يُسمّى المنطقة الشرقية (المسيحية)، غطّى “اتفاق الطائف” مع البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير وحزب الكتائب برئاسة الراحل جورج سعادة والغالبية الساحقة من النواب المسيحيين المقيمين فيها. أغضب ذلك عون رئيس الحكومة الانتقالية “البتراء” في حينه “فبُهدل” صفير في بكركي وشنّ جيش عون حرباً على “قوات” جعجع دمّرت المنطقة الشرقية. لكن ذلك لم يشفع لجعجع عند سوريا أولاً باعتبارها صاحبة الكلمة الأولى في لبنان في حينه فاستُهدف لاحقاً وما ناله معروف. لكن الموضوعية تقتضي الإشارة الى مسؤولية ما لجعجع عن استمرار عداء سوريا وحلفائها المسلمين له. ذلك أنه رفض الاشتراك مباشرة في أول حكومة بعد “الطائف”، ثم طالب بعد ذلك بتمثيل مسيحي وازن لحزبه ليس بعيداً كثيراً عن بدعة “الثلث المعطّل” التي اخترعها بعد سنوات “حزب الله” وميشال عون. فهدّد ذلك استقرار نظام الطائف وهو في بدايته وكان لا بد من إبعاده أي جعجع إما بمغادرة البلاد التي نصحه بها كثيرون منهم الرئيس الراحل الياس الهراوي والأميركيون، وإما بإدخاله السجن بأيّ طريقة، ففضّل السجن.

هذا تاريخ. الهدف من “نبشه” ليس الإثارة والتحريض بل معرفة أسباب تمسّك “حزب الله” بعون حتى الآن رغم المشكلات الكثيرة التي قامت بين الأول و”تيار” الثاني ورئيسه النائب جبران باسيل منذ الانتخابات النيابية قبل الأخيرة ثم بعد الانتخابات الأخيرة، والتي وضعت “تفاهم مار مخايل” في موت سريري، ومعرفة أسباب رفض الحوار مع “القوات”. هل لأنها تعاملت مع إسرائيل في “الحرب”، علماً بأنها تعاملت مع عراق صدام حسين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، علماً أيضاً بأن الحرب بدأت عام 1975 بسبب الوجود الفلسطيني المسلّح وأسباب أخرى كثيرة معروفة؟ هل لأن “الحزب” يمتلك معلومات عن استمرار تعاون “القوات” مع إسرائيل؟ أم لأن جعجع صار رأس حربة للمملكة العربية السعودية المعادية لإيران الإسلامية مؤسّسة “الحزب” وراعيته جرّاء استراتيجيا السيطرة على جوارها العربي وقلب هذا العالم؟ علماً بأن العمل الجدّي على إزالة هذا العداء قد بدأ. هل يعود رفض “الحزب” الحوار مع جعجع وحزبه إلى أن قاعدته الشعبية أصلب من قاعدة عون وخبرته الميليشياوية كبيرة؟ وهل تفضيل عون و”تيّاره” عليه حتى اليوم رغم الفارق بينهما الذي يلوح في الأفق سببه عدم تماسكه في الداخل وشهوة السلطة عند رئيسه وأركان فيه. والاثنان يجعلانه يميل الى التنازل في قضايا معيّنة؟

في النهاية ليس لدى “الموقف هذا النهار” أجوبة عن الأسئلة المطروحة وأعلاه وليس الهدف منها إحراج “الحزب” أو إحراج “القوات”. بل هو توعية الجميع أي “حزب الله” و”الثنائية الشيعية” و”حزب القوات” و”حزب الكتائب” وحتى “تيار المردة” وإفهامهم أن ما في قلوب الجمهور المسيحي لكل هؤلاء وأن المصلحة الوطنية تقتضي التفاهم معهم جميعاً كما مع السنّة والدروز من أجل إعادة بناء دولة يعيشون فيها كلهم بمساواة وأمان ويتخلّون فيها عن الانتهازيين داخل كل شعوب لبنان لأنهم متخصّصون في بيع أغلى القيم الوطنية بل الوطن بذاته من أجل المال والسلطة.