واشنطن بوست: السياسة الخارجية الأمريكية فقدت كل المرونة

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للسعودية، العام الماضي، بأن “الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط لتترك فراغاً تملأه الصين أو روسيا أو إيران”، ولكن التقارب الذي حدث الأسبوع الماضي بين السعودية وإيران، بوساطة الصين، يشير إلى أن هذا هو بالضبط ما حدث، وفقاً لفريد زكريا في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

السياسة الخارجية الأمريكية هي في كثير من الأحيان تمرين على تقديم المطالب وإصدار التهديدات والإدانات، لم يُبذل سوى القليل من الجهد لفهم وجهات نظر الطرف الآخر أو التفاوض فعلياً







وأوضح زكريا،ايضاً، أن إعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية ليست في حد ذاتها حدثاً زلزالياً، وقال :” لقد قطعوا العلاقات قبل سبع سنوات فقط، لكن ما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي يكشف عن خلل عميق الجذور في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو خلل ازداد سوءًا في السنوات الأخيرة”.

وأشار زكريا إلى مقال كتبه الصحافي والباحث جوزيف جوفي في عام 1995 وصف مسارين للاستراتيجية الأمريكية الكبرى بعد الحرب الباردة. أطلق عليهم اسم “بريطانيا” أو “بسمارك”، الأول كان محاكاة بريطانيا في نهجها التقليدي تجاه الجغرافيا السياسية، من خلال بناء تحالفات ضد أي قوى صاعدة تبدو مهيمنة ولكنها تظل غير مشاركة.

وجادل جوفي بأن استراتيجية “توازن القوى” هذه ستكون مستحيلة بالنسبة لأمريكا كقوة بارزة وركيزة أساسية للنظام الدولي، بدلاً من ذلك، دعا إلى استراتيجية كوسيط، بالاعتماد على بسمارك، رجل الدولة البروسي العظيم الذي وحد ألمانيا وجعلها القوة العظمى الرائدة في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر.

وبحسب ما ورد، تركزت العديد من النجاحات الأكثر بروزًا للسياسة الخارجية الأمريكية حول هذه الفكرة البسماركية، وعلى مدى عقود خلال الحرب الباردة، كانت علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل والدول العربية أفضل مما كانت عليه مع بعضها البعض كما ساعدت الولايات المتحدة الدول الشيوعية مثل يوغوسلافيا ورومانيا للتخلي عن قبضة موسكو، وعلى مدى عقود، قبل الثورة الإيرانية، كانت علاقاتها مع إيران والمملكة العربية السعودية أفضل مما كانت عليه مع بعضهما البعض.

المناخ السياسي في واشنطن كان معادياً بعد دخول ترامب للبيت الأبيض حيث انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت رسوماً على الصين وشددت العقوبات على كوبا وحاولت الإطاحة بالحكومة الفنزويلية

وبالنسبة لزكريا، فقد فقدت واشنطن اليوم المرونة والليونة اللتين من شأنهما تحديد هذا النوع من الإستراتيجية، حيث تتكون السياسة الخارجية اليوم عادة من تصريحات أخلاقية كبرى تقسم العالم إلى أبيض وأسود، أصدقاء وأعداء، سرعان ما يتم تثبيت هذه البيانات بالعقوبات والتشريعات، مما يجعل السياسات أكثر صرامة، وبالتالي، يصبح الجو السياسي مشحوناً لدرجة أن مجرد التحدث مع “عدو” يصبح محفوفًا بالمخاطر.

يوجد الآن عدد كبير من الدول التي لا تربط الولايات المتحدة معها علاقات أو لديها اتصالات عدائية محدودة – روسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا وسوريا وميانمار وكوريا الشمالية. يمكنك الدفاع عن قضية معارضة أي من هذه الدول على حدة ؛ بشكل جماعي ، على الرغم من ذلك ، فإن التأثير هو إنشاء سياسة خارجية صارمة – سياسة لا نرغب فيها في التحدث إلى كل شخص في الغرفة وغير قادرين على إظهار المرونة ، على الأرجح استنادًا إلى فكرة أنه من الأفضل أن نأمل ببساطة في الإطاحة بهذه الأنظمة.

وأكد زكريا أن الأمر ليس انتقاداً حقيقاً لإدارة بايدن، بل انتقادًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى العقود الماضية. لقد أفسد الوضع الأحادي القطب الذي تتمتع به أمريكا النخبة في السياسة الخارجية للبلاد وقال إن السياسة الخارجية الأمريكية هي في كثير من الأحيان تمرين على تقديم المطالب وإصدار التهديدات والإدانات. لم يُبذل سوى القليل من الجهد لفهم وجهات نظر الطرف الآخر أو التفاوض فعليًا.

السياسة الخارجية الأمريكية تدار من قبل نخبة منعزلة تعمل عن طريق الكلام الخطابي لإرضاء الجماهير المحلية، وهي نخبة غير قادرة على الشعور بأن العالم يتغير بسرعة

وحاولت إدارة أوباما أن تسلك طريقا مختلفا حيث تفاوضت على الاتفاق النووي مع إيران ، والذي بدا أنه يدعم المعتدلين داخل النظام وكان من الممكن أن يؤدي إلى علاقة أكثر فاعلية مع ذلك البلد كما حفزت سياسة إدارة أوباما الصين على التراجع عن قضايا مثل التجسس الاقتصادي، وحققت بعض النجاح، وبدأت عملية تطبيع العلاقات مع كوبا. حتى أنها حاولت الحفاظ على علاقة عمل مع روسيا .

لكن المناخ السياسي في واشنطن كان معادياً إلى حد كبير لهذا النوع من الدبلوماسية، وبمجرد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، انسحب من الاتفاق النووي، وفرض رسومًا جمركية على الصين، وشدد العقوبات على كوبا، وحاول الإطاحة بالحكومة الفنزويلية، لم تنجح أي من هذه الجهود ، لكنها الآن راسخة بقوة بحيث يصعب تغييرها. قام بايدن بحملة للتراجع عن العديد من هذه السياسات، ولكن بمجرد توليه منصبه، وجد أنه من الأسهل سياسيًا أن يتماشى مع الخط المتشدد.

واستنتج زكريا أن الأمر شبيه بجمود إمبراطورية قديمة، حيث تُدار السياسة الخارجية من قبل نخبة منعزلة تعمل عن طريق الكلام الخطابي لإرضاء الجماهير المحلية – ويبدو أنها غير قادرة على الشعور بأن العالم يتغير وبسرعة.