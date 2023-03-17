وداعاً كورونا.. الصحة العالمية: الفيروس تحول إلى إنفلوانزا عادية

بعد 3 سنوات من القلق، يبدو أن كورونا استسلم، وتحول إلى فيروس عادي أشبه بالإنفلوانزا.









فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر كوفيد-19 قد يتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا”، مضيفًا: “أعتقد أن ذلك سيحصل هذا العام”.

كما أكد أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة. وقال: “أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد-19 انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.