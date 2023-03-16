لقاء سعودي – فرنسي غداً في الاليزيه.. والملف الرئاسي اللبناني على الطاولة

كشفت معلومات قناة “الجديد” أنّ لقاء سعودياً – فرنسياً سيعقد غداً في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس للبحث في الملف الرئاسي اللبناني.

ويشارك في اللقاء عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.









وذكرت مصادر “الجديد” أنّ إلغاء موعد السفير السعودي وليد البخاري الذي كان مقرراً في معراب جاء بعد تلقّي البخاري اتصالاً عاجلاً من المملكة للتشاور وقد غادر منذ أيام إلى الرياض بناء على هذا الاتصال فيما سيستأنف جولته على المرجعيات فور عودته.