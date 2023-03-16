بالفيديو- سرقة بقوة السلاح في الحازمية

أقدم مجهولان، صباح اليوم، على سرقة فرع OMT في منطقة مار تقلا الحازمية المحاذي لبنك بيبلوس.

وفي التفاصيل، وبينما كان أحد الزبائن داخل الفرع، اقتحم السارقان المكان وشهرا سلاحيهما بوجه الزبون والموظف، قبل ان يجبرانه على تسليمهما الأموال الموجودة في الصندوق. وبعد دقائق دخل المحل شريكهما الثالث لمساعدتهما على حمل الأموال والفرار الى جهة مجهولة.







