تقدير موقف: إسرائيل تستعد للتعامل مع النتيجة “صفر” لقمه شرم الشيخ

مساء يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس خرجت غيلا كوهين المراسلة الشابة للتليفزيون الإسرائيلي او ما يعرف في الأدبيات الإعلامية الإسرائيلية باسم هيئة البث لتؤكد انعقاد مؤتمر أمني في شرم الشيخ “خلال الأيام المقبلة” استمرارًا لاجتماع العقبة، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا الضفة الغربية قبل رمضان .









ما الذي يجري؟

بات من الواضح أن إسرائيل وعلى صعيدها الدبلوماسي أو السياسي تريد إثبات معلومة رئيسية للعالم إزاء التطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني ، وهي إنها تتمسك بالحل التفاوضي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، وتتفاوض مع السلطة الشرعية في فلسطين على تحقيق هذا الأمر.

وفي مقابل هذا هناك معلومات دقيقة تشير إلى زن إسرائيل وعلى الصعيد العسكري تعمل جديا وتستعد على التعاطي مع فشل قمة شرم الشيخ ، وهو ما بات متعارفا عليه الآن في بعض من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، بل وفي بعض من تقديرات الموقف التي وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية وبعضها اتفق معه وزير الدفاع الإسرائيلي ذاته يوآف غالانت.

تقدير أمني للموقف الحاصل الآن وضعه أحد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الحساسة وأشار إلى ما يلي :

１- استكمال حضور قمه شرم الشيخ يمثل أمر مهم لإسرائيل ، خاصة وأن هذه القمه تمثل استكمال لقمة العقبة التي عقدت في الأردن ، وتم الاتفاق فيها على بعض من البنود الرئيسية الضامنة لمسيرة التسوية.

２- يجب منح السيسي طموحه الذاتي والسياسي ، باعتبار أن مصر لا تزال تدير العملية التفاوضية بين الفلسطينيين وإسرائيل ، وفي هذا الصدد استخدم التقدير مصطلحا لافتا وهو ضرورة منح السيسي إيمانه الذاتي بنظرية ” أنا أتفاوض…أنا أتحدث…إذن أنا موجود”، وهي نظرية مهمة تنتهجها إسرائيل دوما مع جيل الأسود الذي يملك وله تاريخ ولا يوجد له تأثير على أرض الواقع.

３- التقدير أشار إلى أن هذه هي سياسة السيسي ، ولعل ما يدل عليها هي مؤتمرات الشباب والمؤتمرات الداخلية المصرية التي عقدت فقط لهدف رئيسي ، اثبات الرئيس المصري إنه موجود ومؤثر وله كلمه ، وهو مات يخدم نظرية ” أنا أتفاوض…أنا أتحدث…إذن أنا موجود”، وهو آمر لافت في السياسات المصرية في عهد السيسي .

４- التقدير أشار إلى الانتقادات التي خرجت من أكثر من مسؤول فلسطيني بل وعربي إزاء قمة العقبة ، وبات واضحا أن المصريين تحديدا لا يعبئون أو يكترثون كثيرا بهذه الانتقادات السياسية ، ويريدون القول بأنهم يجتهدون للتسوية والوصول إلى حل لتلك الأزمة.

５- غالبية التقديرات والتقارير الأمنية الصادرة في إسرائيل بل والصادرة آيضا من الدول الحليفة لإسرائيل يشير إلى أن ما يمكن وصفه بالانتفاضة الرمضانية سيتحقق ، ولعل التصريحات التي تصدرها قيادات فاعلة في حماس خير دليل على ذلك .

６- تقدير الموقف الصادر اليوم الأربعاء تطرق إلى تصريحات صالح العاروري التي نشرها موقع حركة حماس صباح يوم الثلاثاء الرابع عشر من مارس الجاري ، والذي انتقد فيه المسار التفاوضي بل وحذر إسرائيل من التصعيد المقبل ، وهو ما يؤكد أن قرار التصعيد آت لا محالة .

７- هناك نقطة فرعية تطرق إليها التقدير وهي أن تصريحات العاروري نشرت في موقع حركة حماس ، أي موقع الحركة الرسمي ، وهو ما يرسل إشارة بأن الجناح الريديكالي المؤيد للتصعيد ضد إسرائيل في رمضان هو المسيطر على القرار في الحركة ، وهذا ما أكده خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج في اخر تصريح له.

８- التقدير أشار إلى الحديث باستخفاف عن الدور المصري في مسيرة التسوية خاصة عقب قمة العقبة ، وهو ما بات واضحا من خلال متابعة نشاط بعض من الأسرى المحررين وعناصر عرين الآسود وعناصر كتيبة جنين ، الأمر الذي يوضح أنم الاستخفاف بالدور المصري داخل المعتقلات وخارجها.

９- انتهى التقدير بأن النتيجة صفر ستكون هي النتيجة المتوقعة لقمة شرم الشيخ المقبلة.

تقدير استراتيجي

تقدير الموقف أنتهى بالتأكيد على أن كافة عوامل التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين موجودة ، وهو ما يجعل عوامل اندلاع المواجهات في رمضان موجودة ومتحققة ، الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف استراتيجيا الآن.

عموما فقد أظهرت التطورات التي حدثت أثناء اجتماع المشاركين في قمة العقبة الماضية إن هذه التحركات السياسية غير كافية ومنفصلة عن الواقع، بحسب ما قاله أحد الخبراء السياسيين الأمريكيين.

وما يزال الكثير من الفلسطينيين يترنحون من العمليات الإسرائيلية المتواصلة ، والتي لا تتوقف في ظل هذا التصعيد الذي يجاوره تحرك دبلوماسي رسمي يمكن وصفه بالمنفصل عن الواقع.

مركز رصد للدراسات