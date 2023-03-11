تألق #نجوى_كرم في ليلة الحلم أوبرا دبي وألبومها بعد عيد الفطر

ليلة ١٠ مارس ليلة حلم أحيتها شمس الأغنية اللبنانية

#نجوى_كرم في #أوبرا_دبي سواء من ناحية التنظيم لشركة #مومنتس_إيفنت وضخامة المسرح والجمهور الكبير وتفاعله الآتي من جميع أنحاء الدول العربية سوريا فلسطين السودان الأردن ومن لبنان ليصلوا إلى نحو ألفي شخص.

وقد قدم الحفل الإعلامي نيشان ديرهاروتينيان لتدخل كرم على وقع أغنية “خليلي قلبك شو مهضوم” و كانت لها كلمة ترحيبية جاء فيها:









بدي اقول انه اماراتنا الحبيبة فتحت قلوبها لكل لبناني لكل حدا عربي

هيدا معروف عنها ما بنقدر نستغرب هيدا الشي بنشكرها وبنشكر هيئة السياحة و مومنتس ايفنتس يللي عم تقدملنا احلى الحفلات حتى نقدر بدورنا نقدم فرحة تاخدنا عالسما ان شاء الله

كما قدمت موال للإمارات جاء فيه:

انا من واجبي الأحباب حيي

الامارات منزلي والحيَ حيي

قالوا مزايا زايد بتضل حييً

لو كان عظامه تحت التراب

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا وفيديوهات توثق اجواء الحفل، وتفاعل الجمهور الكبير الحاضر مع نجوى.

هذا وبعد نزولها من المسرح فاجأتها الشركة المنظمة للحفل بالإحتفال بعيد ميلادها في الكواليس وأعلنت مع قطع قالب الكاتو بأنها ستطلق ألبومها بعد عيد الفطر. ولم تنس لبنانها في هذه الحفلة حيث ختمت بأغنيتها الوطنية نحنا شعبك يا الله