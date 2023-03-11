تقدير موقف: قراءة أخرى للتطبيع السعودي مع إيران

مع حلول ظهيرة العاشر من شهر مارس الجاري أعلنت الخارجية السعودية والإيرانية في بيان لهما عن عودة العلاقات بين الطرفين. وهو ما تم عقب مفاوضات ماراثونية برعاية صينية وجهود دبلوماسية مشتركة للرياض وطهران.









ما الذي يجري؟

فور الإعلان عن اتفاقية السلام والتطبيع والتبادل الدبلوماسي بين السعودية وإيران انقسمت منطقة الشرق الأوسط إلى عدة معسكرات :

المعسكر الأول : أيد الخطوة واعتبرها بمثابة انجاز متميز للسعودية التي استطاعت تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر وقبلت بعودة العلاقات مع إيران من جديد .

المعسكر الثاني : تحفظ ولم يبد اهتماما بهذه القضية . خاصة وأن بعض من عناصر هذا المعسكر على علاقة سلبية بإيران وباردة بعض الشئ مع السعودية ، غير أن بعض من الكتاب والمحللين المحسوبين على هذا المعسكر أيدوا ودعموا هذه الاتفاقية بحلول الليل في بعض من القنوات الفضائية العربية وعقب توصية بعض من الأجهزة الأمنية لهم بالقول بذلك.

المعسكر الثالث : في إسرائيل …وهو المعسكر الذي تنوع بين :

１- الصدمة والانتقاد التي وجهتها القوى اليسارية والمعارضة لحكومة نتنياهو والتي أشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل نكسة لإسرائيل بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة الحالية.

２- تحفظ وترقب : وهو ما بات واضحا مع المعسكر السياسي التابع لحكومة نتنياهو والذي سيطرت عليه مشاعر القلق ولكن أيضا الهدوء لرؤية ما سيجري.

３- الهدوء والترقب : وهو ما بات واضحا مع بعض من الكتاب والقيادات الأمنية الإسرائيلية المعروفة بعلاقاتها مع الأجهزة الأمنية والتي بات واضحا إنها كانت على علم بهذه التطورات الدبلوماسية ، بل وكانت على معرفة بتطورات هذا التطبيع.

معلومات

تقرير إسرائيلي وضعه أحد الأجهزة الأمنية الحساسة في إسرائيل وتعاون فيه جهاز أمني لدولة عربية خليجية ترتبط بعلاقات مع إسرائيل صدر صباح يوم التوقيع على اتفاقية التطبيع بين السعودية وإيران …ويمكن استخلاص أبرز ما ورد في هذا التقرير بالتالي :

１- كانت هناك متابعة مشتركة إسرائيلية عربية (المقصود هنا بالدولة الخليجية) لهذه المباحثات وتم مشاركة الصين كراعي لهذا الاتفاق للكثير من العوامل .

２- واحدة من اللقاءات التي سبقت هذا الإعلان تمت في إمارة تمثل واحه للاقتصاد الحر في هذه الدولة ، وكان من الطبيعي وجود عناصر سعودية وإيرانية بها لأن هذه الإمارة بها عشرات الجنسيات والطبيعي ان يجتمع إيرانيون وسعوديون حتى ولو كانوا في صورة رجال أعمال ، وهو اجتماع أوصت به قيادات سعودية أمنية لأنه لن يقطع ما يمكن وصفه بشعرة معاوية مع هذه الدولة ، خاصة في ظل التصاعد الكبير في الخلافات بين المملكة وهذه الدولة .

３- هناك عبارة لافته تم ذكرها في هذا التقرير ….هذه العبارة تقول أن “المبادئ السعودية” المتعلقة بالتعاطي مع إيران وحلفائها لن تتغير بالتوقيع على هذا الاتفاق خاصة وأن هناك ملفات عالقة بين الطرفين السعودي والإيراني إلا أن هناك رغبة كبيرة في الخروج بهذا الاتفاق الآن لاعتبارات إقليمية خاصة ، بحسب ما ورد بالتقرير

حماس وحزب الله

مع معرفة الجانب الإسرائيلي والخليجي لأحد جوانب هذه الاتفاقية كان هناك تساؤلات عديدة بشأن :

أ – الموقف السعودي مثلا من حركة حماس تحديدا وهل يمكن أن يتغير؟

ب- ما هو الموقف بشأن فكره الناتو العربي التي تسعى إليها إسرائيل ولا تعترض عليها هذه الدولة بالنهاية؟

ج- بعض من الملفات الأخرى ومنها القوة النووية الإيرانية وصلات لعناصر أمنية بطهران في الشرق والجنوب السعودي.

د- بعض من الملفات الأخرى المتعلقة بنشاط لإيران في بعض من الدول التي ترتبط معها السعودية بعلاقات مثل العراق ولبنان

إجابات

من الواضح أن الجانب السعودي كان مستعدا لهذه التساؤلات التي كانت الإجابة عليها ما يلي :

１- بالنسبة لحركة حماس لن يتحرك الملف ولن يتغير الموقف السعودي منها ،،،والدليل على ذلك استمرار اعتقال عناصر من الحركة ،،،صحيح أن هناك محاولات الآن للإفراج عن بعض من عناصر الحركة بالسجون السعودية ،،،غير أن الرياض واضحة في هذا الشأن وقالت نصا ” التعاطي مع ملف حماس أو أي تنظيم إسلامي يخضع لمعايير دقيقة خاصة وأن مارس هذا التنظيم نشاطه على أراضي المملكة بدون تنسيق مسبق” .

２- تعرف إيران أن طرح فكرة تحسين العلاقات مع حماس أو غيرها من الحركات الإسلامية ذات المحورين (محور علاقات جيدة مع إيران وعلاقات سلبية مع السعودية ) ليس وقته الآن تماما ، خاصة وأن ملف عودة العلاقات حساس ودقيق ولا يمكن أن يتم نسفه آو تعطيله بسبب هذه الحركات ذات المحورين.

３- هناك فكرة ترغب جهات في إيران في غرسها وتأكيدها للعالم ، وهي سيطرتها على بعض من الحركات المسلحة الإسلامية ، وهو ما يزيد من أهمية هذه الخطوة بل ويؤكد أن حماس أو حزب الله هم أقل من أن يتم مناقشتهم في هذا الاتفاق ، لآن اسكاتهم سيتم بإشارة من إيران ، بحسب لغة التقرير الأمني.

４- بالنسبة لفكرة الناتو العربي فإن السعودية وتحديدا بعض من العناصر الأمنية الوطنية القريبة من سمو ولي العهد السعودي رأت أن الانطلاق للانضمام لهذا المحور ستكون غير ذات جدوى ، لسبب بسيط وهو إنه سيكون مرتبطا فقط بدولة واحدة ، وبالتالي لا يوجد أي حاجه الآن للقيام به.

５- العناصر الأمنية الشابة الوطنية في السعودية تختلف وجهة نظرها مثلا مع ما يعرف ب “جيل الأسود” ، والمقصود به هنا الجيل القديم في الأجهزة السعودية والذي يؤيد هذا التحالف وتدشين الناتو العربي ، ولعل هذا ما يفسر مثلا اختيار مملكة البحرين لتكون مقرا لاجتماعات عناصر ودول فعاله بهذا التحالف الذي لم يولد بعد ، بل والزعم بأن البحرين المملكة الصغيرة المقربة من السعودية ستكون مقرا لهذا التحالف الذي يواجه صعوبات في طريق ولادته قد تجعله جنينا مشوها منذ الطفولة.

６- بالنسبة للملفات النووية المتعلقة بإيران فإن الإجابة كانت حازمة من طهران وهي أن هذه القوة لم ولن تكون موجهة ضد زي دولة عربية على الإطلاق ، ومن هنا كان الاطمئنان السعودي مع تواصل المفاوضات التي تقوم بها إيران مع أعضاء الوكالة النووية.

７- بالنسبة للعلاقات الإيرانية مع لبنان والعراق ، تم الاتفاق على تفعيل عمل ما يسمى بالغرف الأمنية المشتركة للتنسيق والتواصل والوصول إلى حلول لأي أزمة مشتركة ، بل والاتفاق على عدم توجيه أي تنظيم حليف لإيران أي إساءة للسعودية….وتتأكد مصداقية هذا الاتفاق مع متابعة مثلا خطاب حزب الله أو حركة حماس خلال الشهرين الماضيين والذي لم يتضمن أي إشارة للسعودية.

تقدير استراتيجي

تعمل السعودية حاليا وفقا لمصالحها الخاصة، وهو أمر يمثل بعدا وأهمية استراتيجية مهمة في ظل التصعيد الحاصل الآن بالمنطقة ، وهناك الكثير من الدول ووفقا لمصلحتها تعمل وتنسق وتتعاون مع السعودية وإيران وإسرائيل والإمارات والبحرين ، وبالتالي سترفع المنطقة شعارا أقرب للشعار الشرق الإسلامي ،،،،علاقات بلا ضرر أو ضرار ،،،،وهو ما بات واضحا الآن .