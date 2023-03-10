مصرف الإسكان: ندرس إمكانية تقديم قروض بالعملة الصعبة

تحدث المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن “رزمة قروض جديدة يعمل مصرف الإسكان على إطلاقها بالتعاون مع مؤسسات دوليّة”.

وأكّد حبيب، في تصريح، “أهمية هذه المساعدات لدعم القطاع الخاص”، وقال: “تواصلت معنا المؤسسات الدولية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع القطاع الخاص ومع مصرف الإسكان بعدما تأكدوا من جدّية عملنا، إذ كنّا من ضمن المصارف القليلة التي تمنح قروضاً”.









وأشار إلى أن “مصرف الإسكان سيوقع قريبا بروتوكول تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، إذ ستقدم الوكالة المساعدة الفنية إلى المصرف الذي سيمول بدوره قروضا لمعالجة مياه الصرف الصحيّ للمنازل في الأرياف، بهدف تثبيت المواطنين في قراهم”.

ولفت حبيب إلى “الاتفاق مع البنك الألماني FKW الذي أظهر بدوره استعداده لدعم قروض الطاقة الشمسية من الناحية التقنية، وسوف يمنح مصرف الإسكان قروضاً للطاقة الشمسية بحدود 5 آلاف دولار لكلّ قرض، ويمنح 5KVA، على مدى خمس سنوات بفائدة 5%”.

وأشار إلى أنّه “بعد اجتماعات حثيثة مع الفرنسيين، كانت شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية تبحث عن مؤسسة في القطاع الخاص لتقديم المساعدة في إطار تمويل مشاريع للطاقة الشمسيّة”، وقال: “كلّ هذه المشاريع في طور الدراسة، ونعمل على بلورتها، وصولاً إلى توقيع مذكّرات تفاهم بشأنها مع المؤسّسات الدوليّة، وفور اكتمالها سنبدأ بفتح باب القروض الجدّية”.