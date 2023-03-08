“فايننشال تايمز”: فشل الأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال يسلط الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام الأسد

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا للصحافية راية جلبي قالت فيه إن “الفشل” المعترف به للأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي سلط الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق.

وأضافت جلبي أن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في الأمم المتحدة، يؤكد كيف يتم بشكل روتيني استخدام المساعدات الإنسانية من قبل نظام بشار الأسد. لقد كشف ذلك النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الأسد وشركائه، وفقا لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.









أحد الأمثلة على ذلك، كان ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية الخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تعمل هذه الشابة في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالوضع.

صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو صندوق طوارئ يستجيب بسرعة للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.

وقال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفا أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقا لعمليات التوظيف الصارمة”. وقد اختارت صحيفة فايننشال تايمز عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات، لأنها ليست متهمة بارتكاب أي خطأ.

أظهرت الوثائق التي تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام. قال أحد عمال الإغاثة المقيمين في الشرق الأوسط: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف ابنه”.

تشير ممارسات التوظيف إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق، التي يسيطر عليها النظام، قد يكون في صفوفها أقارب من الموالين للنظام.

كما توصلت الوكالات إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. تدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات، 11.5 مليون دولار في عام 2022 (81.6 مليون دولار في المجموع منذ عام 2014)، وفقا لبياناتها الخاصة، لموظفيها للبقاء في فندق فور سيزونز في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر فوز، والذي تم فرض عقوبات عليه وعلى الفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة في عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد.

قال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت “واحدة من تلك الخدمات التي لا تملك الأمم المتحدة الكثير من الخيارات أمامها بسبب نقص توافر البنية التحتية”. وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها ذلك.

يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات

كما يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، عندما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع. يقول الخبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. منذ أن بدأت الليرة السورية في الانحدار في 2019، قالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية، والتي لم تُمنح إلا في ثلاث مناسبات.

يعود التعاون بين النظام السوري وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011. زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، متوقعة سقوط الأسد. كان من المفترض أن يكون هذا حلا سريعا، وإن كلف الغرب مليارات الدولارات ودعا إلى تقديم تنازلات لدمشق تتعارض مع المبادئ الإنسانية.

لكن الأسد صمد، واستعاد في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد، بدعم عسكري من روسيا وإيران. ومع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات التي قدمتها وكالات المعونة.

زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، متوقعة سقوط الأسد

لقد استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام، خوفا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية المستحيلة التي يواجهونها: إما اللعب وفقا لقواعد الحكومة أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين.

قالت مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء إنه يُطلب من هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الشراكة مع الوكالات التابعة للنظام. الجماعات الرئيسية المرتبطة بالنظام هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره مساعد الأسد خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، التي أسستها أسماء الأسد، زوجة الرئيس، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياتها.

استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام، خوفا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر العربي السوري هو الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية.

ما يقرب من ربع أكبر 100 مورد مدرج على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين 2019-2021 كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين للعقوبات، وفقا لتقرير شارك فيه كرم شعار، وهو خبير اقتصاد سياسي في معهد الشرق الأوسط الفكري.

وخلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة “لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها مما يعرضها بشكل كبير للمخاطرة بالسمعة ومخاطر فعلية تتمثل في تمويل الجهات المسيئة”.

قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا. وقالت إن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى “تمثل سببا للأمم المتحدة لإلغاء أهلية البائعين”، لكنها أضافت أنها تتطلب ‘معيار إثبات لا يدع مجالا للشك’ للمشاركة في ممارسات محظورة “. وأضافت أن “كيانات الأمم المتحدة المعنية” تبحث في بعض مزاعم التقرير المحددة.

وقالت الأمم المتحدة إنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي تغطيها البيانات، بل إنها أنهت بعض العقود.

خلال 12 عاما من الصراع الوحشي، تم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. قال عامل إغاثة سابقا في دمشق إن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت “سرا مكشوفا”.

واضطر الناجون من الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات معارضة وتركيا، التي تدعم المعارضة، إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض، حيث لم تصل مساعدات دولية لما يقرب من أسبوع. كان الرد البطيء نتيجة قيام دمشق وحلفائها بمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العبور عبر جميع المعابر الحدودية باستثناء معبر واحد، وكان قد تضرر في الزلزال. وتم فتح المزيد من المعابر في نهاية المطاف.

قال عامل الإغاثة إن المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة “تجاوزت كل خط أحمر في جهودها لتقديم المساعدة المبدئية للشعب السوري. كانت الحكومة تعلم أنها يمكن أن تضغط علينا. كنا تقريبا نقوم بتمكين سلوكهم”.

يقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مجتمعاته المفضلة ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية، وفقا لتقارير منفصلة صادرة عن ناتاشا هول، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش. وقد استندت هذه إلى عشرات المقابلات والوثائق المتاحة للجمهور.

يقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مجتمعاته المفضلة ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية

وقالت التقارير إن المنظمات التي تسعى للتغلب على القيود تتعرض للعقوبات بشكل متكرر، وعادة ما يتم ذلك عن طريق تقييد الوصول وتأشيرات الموظفين.

أدى تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من 6000 شخص في سوريا، وما يقرب من 46000 في تركيا المجاورة، إلى زيادة المخاوف بشأن نظام بارع في استغلال نقاط الضعف. وأشار الخبراء أيضا إلى حالات تقييد الإغاثة أو الاستيلاء عليها عند نقاط تفتيش النظام والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا.

أدى تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال إلى زيادة المخاوف بشأن نظام بارع في استغلال نقاط الضعف

قالت إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إنها تخشى أن تستغل دمشق الأضرار الناجمة عن الزلزال لمزيد من هدم الممتلكات في المناطق الحساسة سياسيا ومصادرة الأراضي من الذين تعتبرهم معارضين.

وقالت هول إن دمشق “نجحت مرة أخرى في تحويل اهتمام العالم بمعاناة شعبها إلى مركز ربح”.