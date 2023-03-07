مراد: أنا من الذين يتبنون المطالبة بإلغاء “البروفيه”

أكد رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد في حديث إذاعي، أنه بإمكاننا إعادة النهوض بالعام الدراسي لأن هم الأساتذة وكل المتعاطين بالقطاع التربوي الطلاب، لافتا الى ان “هناك وجهات نظر أبدت تخوفها على مصير الامتحانات الرسمية، وموضحاً “ان اللجنة ستناقش المسألة الأسبوع المقبل ووزير التربية عباس الحلبي شدد على انها قائمة وفي موعدها”.









أضاف: “لا اظن ان الأساتذة سيتخذون اي خطوة للإضرار بمصلحة التلامذة وفي الوقت نفسه، فان علينا كوزير تربية والحكومة مجتمعة ولجنة نيابية ايجاد حل جذري للموضوع، واعطاء الحقوق للمعلمين في اسرع وقت، اضافة الى وضع خطة لتأمين حقوقهم حتى السنة المقبلة بشكل افضل من الحالية، وبالتالي فان الامور قد تتطور نحو الاحسن وتجرى الامتحانات في مواعيدها من دون اي معوقات”.

وردا على سؤال، لفت مراد الى “انه من الذين يتبنون المطالبة بالغاء شهادة البريفيه اذ لا يوجد في العالم اي بلد يجري امتحان البريفيه سوى لبنان، شارحا “ان هذا الامتحان يخرب قطاع التعليم المهني ويدفع عدد كبير من الشبان للبقاء في منازلهم وبإمكاننا الوصول الى المرحلة الثانوية وفيها نأخذ خيارنا ونستبدل البروفيه بامتحانات مدرسية”.