هيفاء وهبي تتقدم بشكوى قضائية عبر الإنتربول

بعد توجيهها منذ مدة رسالة غامضة بشأن مؤامرة يُحيكها البعض مقابل مبلغ من المال، أو من يستمتع بأذية الناس فقط، فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجميع، بنشرها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” تبليغاً عن شكوى قضائية تقدمت بها إلى النيابة العامة الاستئنافية، تتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي تجاه كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرّضا أو متدخلا أو ناشرا في قضية الذم والقدح والتحقير والتهديد بالتصفية والتحرش والافتراء عليها.

وكشفت هيفاء أن التحقيق سيكون عبر الإنتربول في إشارة إلى أنها لن تسكت بعد الآن عن حقوقها.









تجدر الإشارة إلى أن هيفاء تستعد لتقديم حفلها الفني بالاشتراك مع زميلتها النجمة إليسا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل، حيث ستقدم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

وكانت هيفاء قد ظهرت في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي ثياباً أنيقة بلون الفوشيا.