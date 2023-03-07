“نصبوا لي فخاً”.. أشرف حكيمي يشعر بالخيانة من بعض أصدقائه المقربين!

لم يعلق اللاعب الدولي المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، حول قضية اتهامه بالاغتصاب، ورغم أنه التزم الصمت، فإنه أخبر بعض أصدقائه بالحقيقة.

وفقاً لقناة “تيليسينكو” الإسبانية، أخبر حكيمي أحد أصدقائه أن القضية برمتها عبارة عن “فخ” قد نُصب له، وذلك الصديق هو من تحدث للقناة.









وحسب المصدر نفسه، فإن حكيمي “يشعر بالخيانة” من طرف بعض أصدقائه المقربين.

وفي أول رد فعل رسمي على الادعاءات التي اتهمت الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بارتكاب جريمة اغتصاب، نفت محامية تمثّل اللاعب التهم الموجهة إليه.

وردَّت المحامية فاني كولين، وكيلة حكيمي، التي تحمل الجنسية الإيطالية، بأن موكلها بريء تماماً من هذه التهمة، وأكدت استعداده للمثول أمام المحكمة.

وقالت كولين، في تصريحات صحفية: “أشرف حكيمي بريء، والاتهامات باطلة، اللاعب تحت تصرّف العدالة”، مشيرة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يدعم لاعبه المغربي.

وأكدت محامية حكيمي أن الأمر اتضح أنه يتعلق بمحاولة ابتزاز، نافيةً التهم الموجهة إلى حكيمي “بشدة”، مبرزة أن الظهير الأيمن للأسود، ولفريق باريس سان جيرمان، لن يتحدث سوى أمام المحكمة.

وذكرت في بيان أن الفتاة الفرنسية التي تتهمه ترفض “الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب”.

زوجة أشرف حكيمي تشرع في إجراءات الطلاق

وبعد أيام معدودة من انتشار توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي، كشفت عدة صحف إسبانية عن شروع زوجته، الممثلة وعارضة الأزياء هبة عبوك، في إجراءات الطلاق.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن علاقة أشرف وهبة كانت تمر بنوع من الفتور منذ عدة شهور، وأنهما كانا منفصلين بشكل غير رسمي قبل شهر من الآن، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

إذ إنه منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من سنة 2023، توقف الثنائي عن نشر صور لهما معاً، فيما كان كل واحد منهما موجوداً في مكان مختلف عن الآخر، حسب ما كانت تظهره منشوراتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.