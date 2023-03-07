مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هناك حاجة ماسة لتحقيق جاد في انفجار مرفأ بيروت

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جاد في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020″، وقال في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”.









وبعد ذلك، تلا المبعوث الأسترالي بيانا باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا، دعا إلى “تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية”، واشار البيان الى ان “التحقيق تعطل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي”.

وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور: “إن الأمر يتطلب تحقيقا سريعا يتسم بالشفافية. وان عدم إحراز تقدم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي”، بحسب وكالة “رويترز”.