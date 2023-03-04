إيران توافق على تفتيش مواقعها النووية..وتشغيل كاميرات المراقبة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وكان غروسي أعلن في وقت سابق أنه أجرى محادثات “بنّاءة” مع مسؤولين إيرانيين في طهران من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.









وقال المسؤول الأممي للصحافيين في مطار فيينا: “توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة”، موضحاً أن ذلك سيتم “قريباً جداً” بعد اجتماع فني، في حين أن البيان المشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم يوضح هذه التفاصيل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخراً جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمئة القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

وتابع غروسي: “هذا مهم جدا… لا سيما في سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة الى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي تعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه أحاديا عام 2018.

وأضاف في هذا الصدد: “لقد أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الإطلاع، الآن يمكننا البدء في العمل من جديد. هذه ليست مجرد كلمات، بل أمر ملموس للغاية”، وذلك بعد نحو 9 أشهر على توقف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي منذ صيف عام 2022.

وكان بيان صدر مساء السبت في ختام زيارة غروسي إلى طهران، أكد أن الجانب الإيراني وافق “طوعا” على زيادة عمليات التحقق والمراقبة للوكالة “عندما تقتضي الحاجة”.

ويتكون البيان الختامي لزيارة غروسي، الذي أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية” من ثلاثة بنود، يؤكد البند الأول فيه أن التعامل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران سيبنى على “روح التعاون مع مراعاة جميع صلاحيات الوكالة والحقوق والتعهدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس اتفاق الضمانات” الملحق لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وبشأن القضايا العالقة المرتبطة باتفاق الضمانات حول المواقع الثلاثة، لفت البيان الى ان إيران “على استعداد لاستمرار التعاون وتقديم المعلومات ومنح المزيد من الوصول لهذه الأماكن لأجل معالجة هذه القضايا”.

وأكد أن “إيران ستسمح للوكالة طوعا بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة عندما تقتضي الحاجة”، مشيرا إلى أن “الطرفين سيتفقان على طريقة تنفيذ ذلك خلال اجتماع فني سينعقد قريباً في طهران”.