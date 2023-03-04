الجميّل: أي جلسة مدبّرة لانتخاب مرشح ٨ آذار لن نؤمّن لها النصاب

أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن ليس بالضرورة أن نذهب الى التعطيل لأن الفريق الآخر لم يصل بعد إلى أكثرية 65 لسليمان فرنجية وإلّا لكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة.

وأضاف: “من أعلنوا أنهم لن يؤمّنوا النصاب لم يصلوا الى الثلث”.









واعتبر عبر mtv أن بري قرّر أن يأخذ المعركة بصدره ليخوضها ولم يعد رئيسًا للمجلس فهو يفتح المجلس عندما يناسب الأمر الفريق الذي يمثله ويتصرّف مع الآخرين بناء على مصلحة فريقه السياسي.

وشدد الجميّل على أن علينا أن نتابع بدقة عملية التصويت، جازمًا بأن أي جلسة مدبّرة لانتخاب مرشح 8 آذار لن نؤمّن لها النصاب.

وعن فيتو عربي أو سعودي على سليمان فرنجية قال: المشكلة الأساسية لبنانية، فجزء من اللبنانيين ليس لديهم فيتو على فرنجية بل على الخط الذي يمثله.

وعن طرح رئيس جمهورية تابع للثامن من آذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب قال: رفضناها رفضاً قاطعاً لأنها غير منطقية من ثم هذا طرح فريق حزب الله، ونسأل: “ماذا عن رئيس مجلس النواب؟ هل هو Etiquette لحزب الله والممانعة ولا يجوز أن يتحدّث عنه أحد؟