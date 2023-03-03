هل يتباعد العرب عن واشنطن في تعويم الأسد؟

سلطت زيارة وزير الخارجية ال#مصري #سامح شكري الى دمشق ولقائه بشار الاسد الضوء على تساؤلات ازاء تجاهل مصر من بين دول عربية عدة #قانون قيصر الاميركي العقابي ضد النظام السوري في الوقت الذي يبرز القانون نفسه سببا لعدم امداد لبنان بالغاز المصري في انتظار اعفاء اميركي من هذا القانون لئلا تقع مصر تحت طائلته. واستيراد الغاز المصري لا ينتظر هذا الاعفاء فحسب بل ينتظر في الواقع موافقة البنك الدولي على ضخ الاموال اللازمة انما بعد تنفيذ لبنان الاجراءات المطلوبة منه على صعيد الكهرباء. توضيحان لذلك صدرا عن هذه الزيارة احدهما لوزير الخارجية المصري الذي اكد بعد اجتماعاته في العاصمة السورية ” أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول”، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني. وكرس هذا البعد في زيارة اخرى الى تركيا تضامنا معها ايضا في موضوع الزلزال كذلك من اجل التأكيد على الطابع الانساني فحسب .التوضيح الاخر اميركي اذ اكدت وزارة الخارجية الأميركية ” أن نظرتها الرافضة للتطبيع مع النظام السوري واضحة وطويلة الأمد، ودعت جميع البلدان إلى التركيز على الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد”. واكد المتحدث باسمها نيد برايس ان “الوقت ليس مناسباً لتطبيع العلاقات أو تحسينها مع نظام الأسد”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “تعتقد أن جميع البلدان حول العالم قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون إعادة النظر أو رفع مستوى علاقاتها مع الأسد”. وكان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ عبد الله بن زايد التقى بالاسد كأول مسؤول أجنبي رفيع المستوى يلتقيه بعد الزلزال. كما زار دمشق وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي وكان هناك موقف لافت لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن احتمال الحوار مع دمشق. وتبدو هذه المواقف جميعها في اتجاه مغاير ومناقض للتوجه الاميركي فيما ان موقف بعض الدول العربية بدأ يتفاعل منذ 2018 على قاعدة اعادة استيعاب بشار الاسد من اجل ابعاده عن الحضن الايراني. علما ان الموقف الاميركي نفسه تكرر مرارا في كل محطة مماثلة اوحت بامكان انفتاح على النظام السوري واستطاعت الولايات المتحدة ان تحد من هذا الانفتاح حتى الان في ظل تساؤلات اذا كانت واشنطن ستنجح مرة اخرى في ذلك ام لا. اذ ان المسألة لا تؤخذ او تحسب في اطار حسابات مختلفة للدول العربية والخليجية عن واشنطن ومصالح مختلفة ، انما تؤخذ في باب المكسب الذي تحققه روسيا في ذلك فيما تنجح في اوج خلافها مع الولايات المتحدة وتوتر الوضع بسبب الحرب على اوكرانيا في تعويم النظام السوري عربيا ولو على خلفية زلزال ضرب بعض تركيا ومناطق سورية مجاورة . ومحاولة تعويم نظام الاسد جهد بذلته روسيا بقوة مع الدول العربية من دون نجاح كبير .









يقول ديبلوماسيون انه من السابق لاوانه الحكم على تطور مسألة اعادة استيعاب بشار الاسد عربيا لا سيما ان الطابع الانساني والتضامن مع ما طاول #سوريا من الزلزال كان العنوان الابرز للتطورات الاخيرة في انتظار ان تظهر عناصر اخرى تدفع بالامور الى مستوى اخر. والمحك الاساسي يبدو بالنسبة الى البعض متصلا بمدى القابلية لاعادة الاسد الى مقعد سوريا في الجامعة العربية في القمة العربية المقبلة المرتقبة في الرياض باعتبارها الاستحقاق الاقرب والذي يكتسب دلالات كبيرة ، وذلك علما ان دولا عربية عدة تدفع في هذا الاتجاه منذ اعوام قليلة فيما ان دولا خليجية مؤثرة لا تزال ترفض ذلك. وحتى الان لا تزال الدول العربية الصديقة لواشنطن تظهر ان مصالحها قد لا تتلاقى كليا معها في ملف سوريا ولكن التباعد كليا بين مواقف الجانبين لا يزال يعتقد البعض انه مستبعد حتى لو ان سوريا ككل لا تحتل اي اولوية في اهتمام الادارة الاميركية التي تركز انظارها على الحرب في اوكرانيا والتوتر مع الصين وموضوع الملف الايراني. فالانفتاح العربي قد يضعف كثيرا ورقة الدول الغربية التي تصر على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحل السلمي وعدم اتاحة المجال امام النظام قبل تسليمه بهذا الحل . وهذه الورقة كانت ولا تزال قوية بالدعم العربي لهذا الموقف فيما ان التفسخ فيه قد يساهم في تغيير بعض المعطيات او الحسابات الخارجية تماما كما ساهم الزلزال في تغيير بعض الاجراءات العقابية او المواقف ازاء تسهيل المساعدات الى سوريا والتي كسرت من حيث المبدأ حاجزا مهما ازاء عدم التعامل مع النظام حتى اشعار اخر .

ويرى البعض ان ثمة تحديات امام النظام من اجل كسب بعض النقاط لكي تساعده بعض الدول التي انفتحت عليه لكي يكون اكثر مقبولية من خلال اظهار عودته الى الانتظام تحت القوانين الدولية والانسانية . ومن بينها على سبيل المثال موقفه من المعبرين الحدوديين الذين اعيد فتحهما بسبب الزلزال لتأمين المساعدات للشعب السوري وهما معبرا باب السلام والراعي واللذين حدد النظام فترة فتحهما بثلاثة اشهر. فيما ان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن ادرجوا هذا الموضوع في اطار وجهات النظر المتعارضة التي قد تستدعي قرارا من مجلس الامن كما فعل المندوب الفرنسي مثلا والولايات المتحدة في مقابل موقف مناقض لروسيا مثلا واعضاء اخرين.

ما سيجري لاحقا على مستوى الملف السوري جدير بالاهتمام والمتابعة ولو ان لبنان بات يتموضع مبدئيا في اطار الاستعداد لنقطة الصفر الاقليمية او الخليجية تحديدا التي تعيد سوريا الى محيطها العربي . وذلك على رغم ان العنصر البالغ الاهمية يكمن في الثمن لذلك وهل هناك ثمن سياسي ام لا فيما ان موضوع ابعاد النظام عن ايران موضوع جدلي يحتمل وجهات نظر غير متعارضة في الواقع نظرا الى تجارب فاشلة على هذا الصعيد فضلا عن رغبة النظام في ذلك بالاضافة الى قدرته على ذلك وهو اضعف بكثير مما كان عليه قبل 2011 ويعتبر مسؤولون كثر ان سوريا غدت مع ايران وروسيا راهنا ما كان لبنان بالنسبة اليها في زمن الحرب وبعدها وحتى العام 2005.