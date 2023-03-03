زوجة أشرف حكيمي تبدأ إجراءات الطلاق بعد اتهامه بالاغتصاب

أفادت تقارير صحافية بأن الممثلة الإسبانية من أصول عربية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، المتهم باغتصاب فتاة.

كشفت صحيفة “لو باريزيان – Le Parisien” في وقت سابق، عن أن مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، قد فتح تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي في منزل اللاعب المغربي في “بولوني-بيلانكور” في 25 فبراير الماضي.









وأشارت تقارير صحافية إلى أن حكيمي تعرف على السيدة الشابة، كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير، فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير بمنزله.

وأشارت إلى أن اللاعب المغربي الدولي استدعى الفتاة إلى منزله باستئجاره سيارة (أوبر)، مستغلا غياب زوجته وطفليه، لتواجدهم في دبي.

وبحسب موقع “El Cierre Digital” فإن الممثلة الإسبانية هبة عبوك التونسية الأصل، بدأت إجراءات الانفصال عن زوجها أشرف حكيمي منذ عدة أسابيع لأن العلاقة بينهما لم تكن في أفضل حالاتها لاختلافهما في الرؤى الحياتية.

وانتشر على نطاق واسع خبر انفصال هبة عبوك عن زوجها أشرف حكيمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أشرف حكيمي أكد للمقربين منه أن هذه القضية ملفقة وخاطئة تماما، وأنكر كل التهم الموجهة إليه مؤكدا ثقته التامة في البراءة.

نشرت صحيفة “لو باريزيان”، تصريحا على لسان فاني كولين، المحامية الخاصة بالمدافع المغربي الدولي، تقول فيه: “التهم الموجهة لحكيمي باطلة، وإن حكيمي هادئ، وجاهز للمثول أمام السلطات المسؤولة للتحقيق معه”.

كما أكدت المحامية الإيطالية أن “إدارة بي إس جي من جانبها، تقف خلف اللاعب، وتدعمه تماما في هذه المشكلة”.

وحضر أشرف حكيمي حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “The Best FIFA Football Awards”، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بمفرده وليس برفقة هبة كما اعتاد في معظم الأحداث.

ولم تعلق هبة على أي من التهم الموجهة لزوجها سواء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو للصحافة.