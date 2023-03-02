قيومجيان يغرّد عن “زمن قحط الشيعية السياسية”.. و”الشيعي الاعلى” يستنكر بشدة: تجرؤٌ خطير وإساءة لشرعنا

اصدر المكتب الاعلامي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي: ” إن الإساءات الخطيرة التي ساقها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس تشكل إنتهاكًا صارخًا ليس للدستور والقانون فحسب بل لأبسط قواعد العيش المشترك ومعتقدات الطوائف”.

اضاف البيان:” إن ما تناوله حول أحد التشريعات الفقهية لدى المسلمين الشيعة وهو الزواج الإسلامي الشرعي المعروف بالزواج الموقت هو تجرؤٌ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر وهذا ما يتطلب إجراءات فورية لوضع حد لهذه التصريحات المشينة التي تنم عن التدني الأخلاقي والقيمي وهو ما يجب أن يكون محل إدانة واستنكار من جميع المرجعيات الدينية والوطنية”.









وختم:”إننا إذ نستنكر وندين بشدة هذه الإساءة الخطيرة لشرعنا المقدس فإننا سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صونا للمقدسات وحماية لديننا الحنيف” .

قيومجيان: وجاء بيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ردا على تغريدة كان قد نشرها قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” ردا على تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري ، كاتبا:

“زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية.

تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين،

بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي”