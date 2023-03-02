بيان هام لحاكم “المركزي”.. الدولار بـ70 ألفاً بدءا من اليوم

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:

بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :









١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.

٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل.

٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

٥- تحدد السقوف ب١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار.

٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣

٤٥،٤٠٠لل للدولار.

٩– يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر لأشعار آخر.

١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه