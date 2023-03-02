بيان هام لحاكم “المركزي”.. الدولار بـ70 ألفاً بدءا من اليوم

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :
١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.
٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.
٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل.
٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.
٥- تحدد السقوف ب١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.
٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار.
٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣
٤٥،٤٠٠لل للدولار.
٩– يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.
١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر لأشعار آخر.
١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.
١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه