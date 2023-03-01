زنابق وقرقم – سمير عطالله – النهار

الشيطان يستعير من الإنجيل لتحقيق غايته.

شكسبير

في أقل من شهرين، وفي خضمّ عالم متفاقم الرداءة، مزدحم بالشر، أضاءت على تفاهات الدنيا زنبقتان من أرض البشر.الأولى #جاسيندا اردرن في #نيوزيلندا، و#آلان نيكولا استورجنت في #اسكوتلندا، كما لو انهما في نصٍ واحدٍ، أعلنتا التنحّي عن رئاسة الوزراء بدعوى عدم القدرة على القيام بالمسؤوليات الوطنية المترتبة على المنصب.









في هذا الوقت كانت السيدة “بايدن” تعلن ان الرئيس الاميركي يستعد للترشح مرة أخرى في سباق البيت الأبيض. ومن جانبه كان الرئيس السابق دونالد ترامب يستعد للسباق، انطلاقاً من العاصمة الأوكرانية كييف. عالمٌ ذو وجهين على الأقل: الجميل القانع والجشع القبيح. وتدق أجراس الأمم المتحدة معلنةً عقمها في اتخاذ أي خطوة للحؤول دون سقوط هذه الكرة الزرقاء في الجحيم الأخير.

كل حقبةٍ، يقول العالم إنها أصعب الحقب. تماماً كما يقول عن موجات البرد والصقيع والحر. غير انها مجرد مشابهات متكررة، تروح وتجيء في هشاشة هذا الكون المنقسم ابداً بين أهل الذوق وفريق الطيور. وعفواً للتعبير لكنه مأخوذٌ من رواية البيروفي الرائع فارغاس يوسا “حفلة التيس” التي يروي فيها الأيام الأخيرة من الديكتاتور الرومانيكي “تروخيليو”، الذي صودف ان معارِضَهُ الأكبر والأنبل كان لبنانياً من بسكنتا. ولطالما انقسم اللبنانيون في الوطن والمغترب فِرقاً وشِيَعاً، وجماعات، ومن ثم جماعاتٍ وشِيَعاً وفِرقاً إلى ما شاء الله. فالإنقسام الذي نحن فيه الآن هو مجرد تقاسيم على إيقاعٍ قديم. وإذا كان يبدو بشعاً اكثر من السابق، فلأنه اكثر سطوعاً وأقل حياءً وأدباً، واكثر فجوراً. ففي الماضي كان رجالُ الدولة يعرفون كيف يغطون الدناءات والأكاذيب من صغارات الأنفس. أما الآن فلم يعد الأمر مهماً لأن السباق قائم نحو النهايات وليس نحو مستقبلٍ واحد. سباق في العدميات ومبارزة في الرفض والفظاظة. المخيف أنها حال عالمية لا محلية. مرت السنة الأولى على حرب بوتين أو “العملية الخاصة”، وقد تحوّلت الى اكثر الحروب “عولمة” منذ 1945 ولو انها لم تتحول الى حرب عالمية بعد. فالميدان لا يزال أرض أوكرانيا وحدها. عشرات آلاف الجنود والآليات والصواريخ يتقاتلون في تلك البقعة التي كانت الى الأمس غلال العالم. كم يسوء الوضع عندما يعجز الكبير أمام الصغير. ويا للكرامات التي لا تنتقم لها سوى أنهار الدماء وآلاف أطنان الركام. تماماً مثل الشرف الرفيع.

خُيّل الى الرئيس الروسي ان “العملية الخاصة” في اوكرانيا سوف تكون مثل العملية الخاطفة في الشيشان. دائماً يخطىء الرجل الواحد في قراءة ردود الناس. ظنَّ صدام حسين ان الكويت ستخضع أمام دباباته، وظن جورج دبليو بوش ان العراق سوف يخرج الى ملاقاته. وفي بلدكم العزيز، كان جنرالات القتال يؤكدون ان المسألة منتهية عند الصبح. انتهت العقود ومرت ألوف الأصباح ولم نعرف بعد حتى ما هي المسألة. مع أن القوّال الأكبر بسّط القضية أيّما تبسيط، لمن يريد ان يفهم: تكون أو لا تكون، تلك هي المسألة.

وفق الرفيق بوتين، الكينونة هي فقط في الغاء الآخر، وتشريده في الأرض والاستعارة من همجية الزلازل وباء الأرض. هذه المقدسة الخصبة الخيّرة الجميلة التي تتحول فجأة الى عتوّ وظلم وبراكين، ومثل ابنائها الأفظاظ والقساة تروح تعضّ الاطفال في صدورهم.

نظام عالمي جديد يا مولاي مع الإصرار على التسمية. تماماً كما في تسمية “النظام” اللبناني الذي حوّله اصحابه الى سوط يعاقبون به الناس والمساكين، وينجو من العقاب المسؤولون والمرتكبون وفاقدو الاحاسيس والذمم. في التدهور والانهيار تصير المسألة خياراً بين أقبح الشرور. ولا تبقى قيمة لأحد أو لشيء أو لوطن. ونصبح جميعا لاجئي الرعب والخوف. وتنحدر العلاقات بين البشر كقاعدة عامة وسلوك مقبل، كما حدث في جريمة الشيخ الرفاعي. فقد تجاوز الناس الحزن على شبابه، وارتعدوا خوفاً من ارتداد الانعكاس عليهم. لا وقت “للحزن العادي” كما في عنوان بلال شرارة الشهير. الرعب الجماعي فيه ما يكفي الجميع ويفيض.

في الزمن الرديء، أو البالغ الرداءة، يُقتَل رجل دين شاب، في خلاف على عقار. وليس مهماً رخصه في هذه الضائقة. ولا يهم اطلاقاً ان الجريمة في بلدة تسمّى القرقف، على اسم أجمل طيور الجنة. الضيق يطرد الجمال والحنان وصلة القربى.

ثمة حرب في اوكرانيا تدخل عامها الثاني بكل خسائرها وضحاياها وآثارها. ليست “عالمية” لكن تشارك فيها 50 دولة على الأقل. كأنما لا يكفي العقيد بوتين الشعور بالإهانة، يتكرم المستر بايدن على العالم ويحل ضيفاً مفاجئاً على كييف. ويتفضل من هناك بإبلاغ العالم ان رجلاً في الثمانين من العمر، سوف يحكم اميركا 4 سنوات أخرى، بما تبقّى له من قوى فكرية. سلفه دونالد ريغان اصيب بالألزهايمر وهو في جناح ابراهام لنكولن. ويشكل ريغان الشخصية الأولى في كتاب حديث للساخر الاميركي اندرو درويتنر، عن رؤساء الولايات المتحدة بعنوان “سِيَر في الجهل”. ويروي كيف حوّل جهله في كل شؤون الرئاسة وغيرها الى دعاية شعبية. وأما مرشحة الرئاسة سارة بالين فلم تكن تعرف من هي مارغريت تاتشر. وما بين شخصية بوتين وشخصية بايدن لا يبدو عالمكم آمناً ايها السادة. الفارق ان صاحب الزر الأحمر في واشنطن لا يستطيع ان يضغط عليه منفرداً، أما في موسكو فإن الدنيا في حاجة الى صاحب راعٍ اوكراني، مثل نيكيتا خروشوف، لكي يرقّ قلبه على البشرية ويذهب الى النوم من دون ان يضغط زر “النهاية الأخيرة”.