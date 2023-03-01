الدولار يسرع نحو الـ 100 ألف ليرة مدفوعاً بالإرباك السياسي… ووزير الاقتصاد يتوقع وصوله الى 300 ألف!!

قفزة مالية جديدة سجلها دولار السوق السوداء، اذ ارتفع نحو 5 آلاف ليرة دفعة واحدة، بحيث جاوز أمس الـ 86 ألف ليرة للدولار، بالتزامن مع عودة المصارف الى العمل بعد تعليق الاضراب لأسبوع واحد، بناء للتفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بينما كانت التوقعات ترجح انخفاضه.

ولا تفسير ولا تحليل، وتغيب الحقيقة بين مافيات الصيارفة العاملة لمصلحة بعض المصارف، وبينها المصرف المركزي، وبين الضغوط السياسية، الظاهر منها والمستتر.









مصادر مالية، أكدت لـ «الأنباء» ان الدولار يعدو سريعا باتجاه الـ 100 ألف ليرة، وردت ذلك الى ارتباك «المنظومة السياسية».

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام توقع وصول الدولار الى 300 ألف ليرة، واعلن بدء التسعير بالدولار في السوبرماركت اعتبارا من اليوم الاربعاء.