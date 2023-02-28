أول رد فعل من المغربي أشرف حكيمي بعد “اتهامات الاغتصاب”

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، إن المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جرمان الفرنسي “واثق من براءته وينفي تهمة الاغتصاب”، التي أشارت إليها صحيفة فرنسية، الاثنين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب شوهد مبتسما خلال حفل “ذا بيست” لجوائز الاتحاد الدولي في باريس، الاثنين، وقد أكد أن تهمة الاغتصاب “خاطئة تماما”.









وأضافت أنه كان “هادئا للغاية” رغم الأنباء عن فتح النيابة تحقيقا بعد أن أبلغت فتاة الشرطة أنه اعتدى عليها جنسيا في منزله.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” قد ذكرت أنه تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام، والسبت الماضي، ذهبت إلى منزله، حيث “خرجت الأمور عن السيطرة”.

وقد تمكنت من تحرير نفسها بأن دفعته بعيدا بقدمها، وأرسلت بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديقة جاءت لرؤيتها، وفق الصحيفة.

وحكيمي، المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، ولديهما ولدان.

وقالت “ماركا” إن القضية “قد تستغرق بعض الوقت قبل حدوث أي شيء ملموس بشأن الاتهام الذي قد يحطم مسيرة حكيمي المهنية”.

ولعب حكيمي، الذي تألق مع منتخب المغرب في مونديال قطر، 21 مرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، وسجل أربع مرات وكان له الفضل في ثلاث تمريرات حاسمة.