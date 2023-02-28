يؤكد على البراءة.. سعد لمجرد يستأنف حكم السجن في قضية الاغتصاب

تقدم المغني المغربي، سعد لمجرد، الذي حوكم، الأسبوع الماضي، أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، وفق ما أعلنه، الثلاثاء، محامياه ومصدر قضائي.









وقال محاميا المغني، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، لوكالة فرانس برس “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم” الثلاثاء الحكم.

وأكدت صحف فرنسية الثلاثاء النبأ، من بينها لو فيغارو، ولو باريزان.

والجمعة الماضية، قضت محكمة الجنايات في باريس على لمجرد بالسجن 6 سنوات بعدما “اقتنعت” بأنه اغتصب شابة وضربها في غرفة فندقية عام 2016.

واتفقت أقوال لمجرد والشابة الفرنسية في أنهما تعرفا في ملهى ليلي ورقصا وتبادلا الإعجاب، لكن لمجرد نفى تماما واقعة الاغتصاب أو إقامة علاقة جنسية معها.

سعد المجرد