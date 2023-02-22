الهجوم الإسرائيلي على دمشق: استهدف خبراء للحرس الثوري والنظام السوري

قالت وكالة “رويترز” الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة المربع الأمني في حي كفرسوسة في قلب العاصمة دمشق، المنسوب إلى إسرائيل، استهدف منشأة لتطوير الطائرات المسيّرة أو تطوير القدرات الصاروخية لحلفاء إيران في سوريا.

وشنّت مقاتلات إسرائيلية هجوماً صاروخياً ليل السبت – الأحد، استهدف منطقة المربع الأمني في كفرسوسة جنوب غرب دمشق، أدى إلى مقتل 15 شخصاً بينهم مدنيون بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن الهجوم أوقع 5 قتلى بينهم جندي من النظام.









ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الهجوم الذي نسبه النظام السوري إلى تل أبيب الأحد، استهدف اجتماعاً ضمّ خبراء من الحرس الثوري الإيراني والنظام السوري في منطقة كفرسوسة، يعملون على تطوير برنامج للطائرات المسيّرة أو القدرات الصاروخية لحلفاء طهران في سوريا. وأضاف المصادر أن الهجوم أدّى إلى مقتل ضابط مهندس من النظام السوري وإصابة مهندس إيراني من الحرس الثوري.

ونعت صفحات موالية للنظام عقب الهجوم، الضابط المهندس برتبة رائد، أمجد العلي، موضحةً أنه قتل خلال الهجوم الصاروخي.

وفيما قالت هيئة البث الإسرائيلية عقب الهجوم، إن شخصية كبيرة ربما كانت المستهدفة من الهجوم الإسرائيلي على دمشق، أوضح المرصد أن لا معلومات مؤكدة حول مقتل القيادي، مؤكداً أن القيادي هو المستهدف من الهجوم.

لكن وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، نفت صحة تلك التقارير، ونقلت عن مصادر في النظام نفيها إصابة أو مقتل أي مواطنين إيرانيين خلال الهجوم الإسرائيلي، موضحة أن مكان الهجوم، هو نفسه الذي اغتيل فيه القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية عام 2008.

كما استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الغارات الإسرائيلية. وقال في بيان، إن “قيام الكيان الصهيوني بشن هجوم على سوريا مباشرة بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية يظهر الترابط العميق بين كيانين إرهابيين”.

وتوصف منطقة كفرسوسة بأنها منطقة عمق أمني، على اعتبار أنها تضمّ غالبية مقرات الأجهزة الأمنية الرئيسية الأربعة، الأمن العسكري والسياسي وأمن الدولة والمخابرات الجوية، فضلاً عن وجود مقر رئاسة مجلس الوزراء والمدرسة الإيرانية، وليس بعيداً عن مكان السفارة الإيرانية في حي المزّة المجاور.