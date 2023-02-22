يقلل ظهور التجاعيد ويرطب البشرة.. 5 استعمالات جمالية لـ”المايونيز” لن تخطر ببالك

يعتبر المايونيز واحداً من بين أكثر الصلصات استعمالاً في المطبخ، من أجل السلطات، والسندويتشات، لكنه في نفس الوقت يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية، مما يجعل تناوله شيئاً غير محبب عند الأشخاص المهتمين بنظامهم الغذائي الصحي.

لكن بعيداً عن استعمالاته في المطبخ والأكل، يمكن استغلال المايونيز من أجل مجموعة من الاستعمالات الأخرى المتعلقة بالجمال وصحة البشرة والشعر.









المايونيز لتقشير وترطيب البشرة

يساعد المايونيز، الذي يحتوي على عصير الليمون، أو الخل، في مساعدة البشرة على التقشير والتبييض بشكل سريع، كما أن الزيوت التي يتوفر عليها، تقوم بعملية الترطيب واللمعان، دون الحاجة إلى استعمال أي نوع من الكريمات.

ومن أجل الاستفادة من منافع المايونيز على البشرة، يتم تطبيقه على الوجه على شكل قناع، مع تجنب منطقة العين والفم، وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

وبعد ذلك يتم شطف المايونيز من على البشرة بماء فاتر، وتركها حتى تجف بشكل طبيعي، دون استعمال منشفة، ودون استعمال أي مرطبات بعد ذلك.

فيما يمكن استعمال المايونيز على الجسم كذلك، عند الاستحمام، من أجل ترطيبه، وتقشيره، وتفادي جفاف البشرة، خصوصاً في فصل الشتاء.

التخلص من آثار الندبات وبقع البثور

يمكن أن يكون المايونيز الحل المناسب من أجل التخلص من آثار بعض الندبات الموجودة على الجسم، كتلك المتعلقة بالجروح الخفيفة، أو الحروق البسيطة، وبقع البثور.

إذ إن مكونات المايونيز لديها خصائص في التبييض، مما يجعل الندبات ذات اللون الداكن تختفي بشكل شبه كلي، عند استعماله بشكل مستمر.

ويكفي دهن المايونيز في المنطقة التي توجد بها الندبات على الجسم، وتركه لبضع دقائق، لإعطاء عصير الليمون أو الخل وقتاً كافياً لعملة التفتيح، ثم يمكن غسله أو مسحه بمنديل نظيف.

يقلل ظهور التجاعيد

لا تستغربي من قدرة المايونيز على تقليل ظهور تجاعيد الوجه، وذلك لأنه يحتوي على صفار البيض، وهو من أهم مصادر البروتين الحيواني، الضرورية لبشرة صحية وأكثر شباباً.

كما أن مكونات المايونيز تعتبر محفزاً جيداً من أجل إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو الشيء الذي يساعد على بقاء بشرتك متماسكة، بحيث تقل احتمالية الترهل والتجاعيد.

لذلك، فإن ترك المايونيز على البشرة لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة يعد طريقة مساعدة للحفاظ على صحة البشرة وشبابها، دون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن.

أظافر قوية وغير مصفرة

إذا كنتِ تعانين مشاكل ضعف الأظافر، وصعوبة تطويلها بسبب تكسرها بشكل مستمر، فيمكنك اعتماد المايونيز من أجل حل هذه المشكلة.

إذ إن المايونيز، بفضل المكونات التي يحتوي عليها، من بيض وخل وزيوت، يساعد على تغذية الأظافر وتقويتها أكثر من أي منتج آخر.

ومن أجل الحصول على أظافر قوية، قومي بتطبيق المايونيز عليها لمدة ما بين 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء، وقومي بهذه العملية بشكل مستمر، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وبالإضافة إلى كل هذا، سيكون المايونيز مناسباً لمن تعاني من اصفرار الأظافر، أو تغيير لونها، إذ يعمل على توحيد اللون، لإعادته إلى شكله الطبيعي.

المايونيز لشعر لامع وقوي

كثير منا يعرف أن هناك منتجات خاصة بالشعر شبيهة بالمايونيز، وذلك بفضل تركيبتها المكونة من صفار البيض والزيوت الطبيعية.

إلا أن المايونيز العادي المخصص للطبخ، لا يزال صالحاً ليكون قناعاً مفيداً للشعر، من أجل تطويله، وتقويته، وتنعيمه.

وتتمثل طريقة استعمال المايونيز على الشعر في وضعه قبل الاستحمام بنصف ساعة على أقل تقدير، مع تدليك فروة الرأس، ووضع قبعة الاستحمام.

المايونيز للشعر| shutterstock

وفي هذه الأثناء يقوم المايونيز بتغذية الفروة، وإصلاح الخصلات المتضررة، وبالتالي يمنع جفاف الشعر وتقصفه.

وبعد ذلك يمكن غسل الشعر بالطريقة العادية، والتي تتمثل في استعمال الشامبو المناسب، والبلسم، ثم شطفه وتنشيفه، وهنا تظهر النتيجة بكل تأكيد.