ستاربكس تطلق قهوة بزيت الزيتون.. بدأت بتسويقها في إيطاليا قبل نقلها إلى هذه الدول

أطلقت مقاهي ستاربكس في إيطاليا مجموعةً جديدة من مشروبات القهوة التي تحتوي على مكون غير مألوف، وهو زيت الزيتون، وتعمل على تقديمها في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان خلال العام الجاري، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023.

إذ ستضيف مجموعة مشروبات “أولياتو Oleato” الجديدة ملعقةً كاملة من زيت بارتانا البكر الممتاز -المعصور على البارد- إلى قهوة البن العربي “أرابيكا Arabica” الخاصة بستاربكس، وفقاً للصحيفة.









وتقول ستاربكس إن النتيجة ستكون عبارةً عن “قهوةٍ غنية الطعم وحلوة المذاق وسلسة كالمخمل، حتى تُضفي نكهةً وقواماً استثنائيين على كل كوب قهوة”.

ويمكن إضافة خيار زيت الزيتون إلى مشروبات القهوة مثل اللاتيه، والإسبريسو، والإسبريسو المخفوق المثلج، والقهوة الباردة بالرغوة الذهبية.

كما ستُتيح بعض المتاجر للعملاء خيار إضافة “عصرة” زيت زيتون -بمقدار ملعقةٍ تقريباً- إلى أي مشروبٍ من اختيارهم. وسيجري بعدها مزج المشروب بالزيت، أو إضافة الرغوة الذهبية الممزوجة بزيت الزيتون فوق المشروب.

“ثورة جديدة في عالم القهوة”

من جهته، قال المسؤول التنفيذي المؤقت لستاربكس، هوارد شولتز، إن المشروبات كانت مستوحاةً من رحلاته إلى إيطاليا وتجربته للقهوة الإيطالية.

إذ أوضح: “أسرتني مشاعر المجتمع والتواصل خلال رحلتي الأولى إلى ميلان عام 1983، وكذلك شغف القهوة الذي وجدته داخل مقاهي الإسبريسو بالمدينة. لقد كانت رحلةً ألهمتني لنقل طقوس إعداد الإسبريسو يدوياً إلى أمريكا”.

وتابع شولتز: “تمثل مشروبات أولياتو ثورةً جديدة في عالم القهوة؛ لأنها تجمع بين اثنين من أفضل المكونات الطبيعية، وهما حبوب بُن ستاربكس العربي وزيت زيتون بارتانا البكر الممتاز المعصور على البارد. وأشعر اليوم بالإلهام نفسه الذي راودني قبل 40 عاماً، لقد فتحت مشروبات أولياتو أعيننا على الإمكانات الجديدة، ومنحتنا طريقةً ثورية للاستمتاع بقهوتنا اليومية”.

وتمتلك ستاربكس نحو 20 متجراً في إيطاليا، وتحاول التوسع داخل البلاد حالياً لمنافسة المقاهي المستقلة المملوكة للعائلات. يُذكر أن سلسلة المقاهي واجهت بعض الاحتجاجات بعد افتتاح أولى فروعها في إيطاليا عام 2018.

حيث افتتحوا مقهى فاخراً في ميلان داخل مقرٍ سابق لمكتب بريد بميدان كوردوسيو عام 2018، ليمثل أول فرعٍ لستاربكس في إيطاليا.

تقليد عائلي إيطالي

إلى ذلك، قالت الشركة إن المشروب الجديد مستوحى من تقليدٍ عائلي إيطالي ينص على إضافة ملعقة كاملة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى القهوة يومياً.

وقررت التعامل مع علامة بارتانا الإيطالية التي تزرع الزيتون في إيطاليا لإنتاج الزيت منذ أكثر من 100 عام.

وقد أطلق مقهى ستاربكس في ميلان مجموعة المشروبات الجديدة بزيت الزيتون فعلياً.

“القهوة أصبحت صيحةً رائجة”

حيث قالت آمي ديلغر، مسؤولة تطوير المشروبات الرئيسية في ستاربكس: “استوحينا الإلهام من التاريخ الغني والقصص الأصلية للقهوة وزيت الزيتون عند ابتكار هذه المشروبات”.

يُذكر أن إضافة دهون مثل زيت الزيتون إلى القهوة أصبحت صيحةً رائجة، وذلك بفضل الأنظمة الغذائية مثل الباليو والكيتو.

وتُقدِّم بعض الدهون كالزيوت عدداً من الفوائد الصحية، مثل الحفاظ على الطاقة طوال اليوم وتحسين صحة الشعر والبشرة.