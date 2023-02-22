عبد اللهيان من بغداد: مساعٍ عراقية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية ومصر

ثمّن وزير الخارجية الإيراني، حسن عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مساعي العراق في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية من جهة وإيران ومصر من جهة أخرى، وفيما شدد على ضرورة التسريع بملف متابعة حادثة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة “الحشد”، أبو مهدي المهندس، تحدّث عن موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيس الدبلوماسية الإيرانية، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها المسؤولين العراقيين لبحث عدّة ملفات مشتركة.









وعقد عبداللهيان فور وصوله اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر، الذي عُقد في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد، “نشكر المسؤولين العراقيين في تعزيز الحوار الإقليمي بين السعودية وإيران من ناحية، ومصر وإيران من ناحية أخرى”.

وأضاف: “نحن نتطلع إلى استئناف العلاقات بين السعودية ومصر، ونشكر وزير الخارجية العراقي على مساعيه بتقريب وجهات النظر بين الطرفين”، مبينا أن “العراق عمل دائما في إلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى الاتفاقات النهائية بين إيران والدول الأوربية”.

ولفت الوزير الإيراني إلى أنه “تباحث مع حسين بهدف مواجهة المجاميع الإرهابية المتواجدة في إقليم كردستان”، موضحاً أن “الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون بلادها مصدرا ومركزا لتهديد دول الجوار ومنها إيران”.

ولفت عبد اللهيان إلى أن “سلطات الحكومة المركزية اتخذت إجراءات مهمة في هذا السياق، ونأمل أن نرى في أقرب وقت تطبيق هذه الإجراءات في هذا الإطار على أرض الواقع”.

وشدد على ضرورة “التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر” في إشارة إلى سليماني والمهندس، مبينا أن “إيران تدعم عراقاً متحداً ومستقلاً، وأن قوة العراق وتقدمه يعدّ من قوة إيران وأمنها”.

وطبقاً لوزير الخارجية الإيراني فإن بلاده “تدعم الحكومة العراقية”، مبينا “أجرينا مباحثات مهمة في إطار اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران”.

كما رحب عبد اللهيان بـ”تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، والتعاون في مجال الترانزيت بين إيران والعراق، والسياحة الدينية”، منوهاً بأن “ربط سكة الحديد بين شلامجة والبصرة وبين كرمانشاه والمنذرية إلى بغداد على جدول أعمال الطرفين”.