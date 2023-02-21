إنذار «السيّد»: لا تجرّبونا

رسَم الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله في خطابه الاخير معادلة جديدة قوامها انّ نشر الفوضى المتعمّدة في لبنان يساوي انتقال الفوضى الى المنطقة بدءاً من الكيان الاسرائيلي.. فما هي مقومات هذه المعادلة ودوافعها؟









لعلها المرة الأولى التي يُدخِلُ فيها «حزب الله» الأمن الاقتصادي – الاجتماعي في صميم استراتيجية توازن الردع مع الاسرائيليين والاميركيين، بعدما كانت هذه الاستراتيجية مبنية بالدرجة الأولى على مُرتكزات عسكرية وميدانية.

يعرف الحزب انّ الأميركي هو الاقوى على جبهة الدولار، حيث يملك زمام المبادرة والقدرة على الإيلام، مُستفيداً من قدراته الاقتصادية الكبيرة ومن تفوّق عملته الخضراء التي تتحكم بالأسواق العالمية وتؤثر في اقتصاديات الدول ومن بينها حتى تلك المحسوبة على محور المقاومة والممانعة. وبناء عليه، يدرك الحزب ان لا مجال لتكافؤ الفرَص عندما تلعب على أرض خصمك ووفق قواعد وَضَعها هو. وبالتالي، فإنّ الفجوة الموجودة بفِعل قوة الدولار غير قابلة للردم حتى إشعار آخر، وأقصى ما يمكنه فعله في هذا المجال لا يتعدى الإطار الدفاعي الذي من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من الاستنزاف مع مرور الوقت.

حتى الامس القريب، كان الحزب يواجه ما يعتبرها «الحرب الناعمة» الأميركية «بالشد» تارة و«الرخي» طوراً، خصوصاً ان تكتيكات هذه الحرب المموّهة تختلف عن أنماط المواجهة المباشرة، ولذلك هي تحتاج إلى أدوات مغايرة في التعامل معها.

لكن الحزب استشعَر في الآونة الأخيرة انّ تلك الحرب الناعمة تتحول شيئا فشيئا نحو الخشونة المتزايدة التي تخالف قواعد الاشتباك الضمنية، وانّ وطأة ضغوطها المتراكمة آخذة في التفاقم والتفاعل على نحوٍ يصعب الاستمرار في تحمّله.

هذا ما أوحى به الارتفاع الهائل في سعر الدولار الى ما فوق الثمانين ألف ليرة خلال أيام قليلة من دون مبررات مقنعة، معطوفاً على مواصلة عرقلة استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، والتمييع في انطلاق عملية استثمار الحقول النفطية والغازية بينما باشَر الكيان الاسرائيلي التصدير من حقل كاريش، الى جانب غير ذلك من الضغوط التي تحمل بصمات اميركية وفق تقديرات مركز القرار في «حزب الله».

بمعنى آخر، توصّل الحزب إلى اقتناعٍ بأنّ كلفة التعايش مع الحرب الناعمة أصبحت تقترب من ان تكون أعلى من ثمن المواجهة المباشرة، فقرر ان يلجأ الى خيار خارج «الصندوق» لمحاولة تصحيح التوازن المفقود، مُهدداً الأميركيين بإمساكهم من اليد الإسرائيلية التي توجِعهم، وصولاً الى التلويح بتعميم الفوضى في لبنان على المنطقة، وكأنه يوحي بأنّ السحر سينقلب على الساحر وانّ من يريد دفع الساحة اللبنانية الى الانهيار الكبير لن يستطيع التحكّم بحدوده ووتيرته.

ولئن كان البعض قد يظن انّ رسائل الامين العام للحزب التحذيرية والمدوية هي أقرب إلى حرب نفسية منها الى تهديد جدي وانّ الهدف منها التهديد بقلب الطاولة وليس قلبها فعلياً، الا انّ العارفين يؤكدون انه كان يعني ما قاله في خطابه حرفياً، وان خطة الرد على القتل البطيء باتت واضحة المعالم في انتظار صدور الأمر بمباشرة التنفيذ في التوقيت المناسب.

وما يعزّز هذا الاقتناع لدى المواكبين لتجارب الحزب هو ان السيد نصرالله حريص على حماية صدقيته التي تُعتبر من أهم أسلحته النوعية وعناصر قوته، وبالتالي فالتهديد بالحرب لا نفع له اساساً ما لم يكن مقروناً أوّلاً بالقدرة على خوضها اذا دعت الحاجة، وثانياً بثقة العدو في وجود تلك القدرة.

من هنا، ينصح المطلعون على حقائق الأمور بعدم اختبار جدية الحزب او صبره لأنّ النتيجة معروفة سلفاً.

ومع ذلك، من المُبكر الاستنتاج بأنّ الرد، الذي تبقى طبيعته غامضة، سيتم بالضرورة في القريب العاجل. ذلك أنّ الحزب الذي يجيد المُقارعة على حافة الهاوية يريد لرسائله التحذيرية ان تأخذ مداها وصداها الكافيين، خصوصا في واشنطن وتل أبيب، حتى يبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً، فإن أعطت مفعولها تكون الغاية منها قد تحققت، وإن جرى تجاهلها يبدأ تسييلها الى فعلٍ ميداني، وربما عبر جرعات ومراحل متدرّجة وتصاعدية، كما حصل خلال مرحلة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية حين اعتمد الحزب سياسة التدرّج في مستوى الإنذارات.

المهم بالنسبة إلى الحزب أنه اتخذ قراره: سقف البلد لن يقع علينا وحدنا، بل انّ مصالح الأميركيين في لبنان وإسرائيل، وربما أبعد، ستصبح أيضاً تحت الركام.