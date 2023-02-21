بعد الهزة الأرضية.. إقفال المدارس والجامعات الرسمية والخاصة غدا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في بيان،” إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة ، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢١/٢/٢٠٢٣ ، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة” .

وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة ، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني ، لم تكن ظاهرة في الكشف الاول ، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة ، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية .









المدارس الكاثوليكية تلتزم: وتعقيبا على قرار وزير التربية، اعللنت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيان اقفال المدارس يوم غد الثلاثا استنادا الى بيان وزير التربية.

الجامعة اللبنانية: كما أعلنت إدارة الجامعة اللبنانية في بيان أن “عطفا على البيان الذي أصدره وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران تعليق الدروس والأعمال الإدارية في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية يوم الثلاثاء 21 شباط 2023، حفاظًا على السلامة العامة بعد الهزة الأرضية التي حصلت مساء الإثنين وشعر بها سكان لبنان والمنطقة”.