ثبوت إصابة الممثل بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي

قالت عائلة الممثل بروس ويليس، الخميس، إنه تم تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ)، بعد ما يقرب من عام على اعتزال بطل سلسلة أفلام داي هارد التمثيل بسبب إصابته بمرض أعاق قدراته الإدراكية ومنعه من الكلام.

وأضافت العائلة في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي “منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدا هو الخرف الجبهي الصدغي.









“لسوء الطالع فإن التحديات في التواصل ليست سوى أحد أعراض المرض الذي يواجهه بروس. ورغم كون ذلك مؤلما فأن من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح أخيرا”.

ونشرت ابنته الكبرى الممثلة رومر ويليس الإعلان على إنستغرام وتلقت دعما من آخرين في صناعة الترفيه.

صعد ويليس (67 عاما) إلى عالم الشهرة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الدرامي مونلايتننغ “ضوء القمر” في ثمانينيات القرن الماضي، وظهر في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام بالب فيكشن (خيال رخيص) و ذا سيكسيث سينس (الحاسة السادسة).

وحصل على جائزة غولدن جلوب وجائزتي إيمي.