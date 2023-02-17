“إعلاميون من أجل الحرية”: ما ورد في مقال ابراهيم الأمين اعتداء مباشر وترهيبي على الجسم الإعلامي

رأت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان، أن “ما ورد في مقال الصحافي ابراهيم الأمين من تهديدات مباشرة ومبطنة للإعلاميين، بمثابة اعتداء مباشر وترهيبي على الجسم الإعلامي اللبناني، خصوصاً أنه جاء مترافقاً مع اتهامات التخوين والعمالة التي طالما استعملها الأمين لتمرير رسائل التهديد”، واضعة “مضمون المقالة بين يدي القضاء”، محملة “الأمين ومن وراءه المسؤولية عن أي أذى يلحق بالإعلاميين”، مشددة على “رفض رسائل الترهيب التي تنطلق من الغرف السود وتترجم على شكل مقالات يكتبها صحافيون لا تربطهم برسالة الصحافة، إلا روابط من ارتضوا أن يكون سعاة بريد لرسائل الاعتداء”.







