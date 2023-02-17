فرنجية: لم أترشّح بعد للرئاسة بل اسمي مطروح… ونحن مع أيّ تسوية لمصلحة لبنان

أكد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أنّه لم يترشّح بعد لرئاسة الجمهورية «بل إنّ اسمنا مطروح و”الخير الله يقربه” ونيّتنا تجاه وطننا سليمة ولدينا تصوّر اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة».

وأضاف أنّه «بعكس ما يسوّق البعض، إنّ وجودنا كاسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كلّ تسوية تحتاج إلى طرفين يتحاوران من أجل إيجاد قواسم مشتركة».









وشدّد فرنجية، خلال العشاء السنوي التقليدي في زغرتا، على أنّ «الدستور وُضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كلّ طائفة ممثلة وبالتالي فإنّ الرئيس المنتخب بـ65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي».