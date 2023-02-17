نجل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يتطلع للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد ويطمح لتطويره

يستعد مستثمرون قطريون للتقدم بعرض مبدئي بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني (6 مليارات دولار) للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة.

وعلمت “القدس العربي” أن تحالفاً يقوده رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وهو نجل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، يتطلع للاستحواذ على أهم نادي إنكليزي.









وتنتهي اليوم الجمعة الآجال القانونية لحسم السباق على الاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وومن المفترض أن تكون جهات عدة دخلت المنافسة على النادي الإنكليزي من بينها الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، الذي حاول مؤخراً الحصول على تمويل من بنوك عالمية على غرار “جي بي مورغان” و”غولدمان ساكس” ومصارف أخرى، لتأمين المبلغ المطلوب للدخول في المنافسة. كما حاول الحصول على دعم لتغطية ديون النادي التي وصلت إلى مليار دولار.

ويعد الملياردير البريطاني من عشاق يونايتد منذ الصغر وهو مؤسس مجموعة إنيوس للكيماويات، لكنه لم يحسم السباق.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “القدس العربي”، فإن المستثمرين القطريين استعانوا بمكاتب خبرة عالمية لتقييم أصول نادي مانشستر يونايتد. وأضافت أن مستشاري رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قدموا خلال المفاوضات دراسة معمقة ووافية عن قيمة النادي الحقيقية، بما فيها إيراداته وأصوله، ورفضت مطالب الملاك السابقين وهم عائلة غليزر مالكة حصة أغلبية في يونايتد حالياً، التي رغبت في الحصول على 7 مليارات جنيه إسترليني.

ويشغل الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، ومصارف إسلامية أخرى، وله استثمارات واسعة في عدد من الدول الغربية.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن الفرق التي تعود ملكية أغلبية أسهمها لنفس الشخص أو الجهة، لا يمكنها أن تنافس في البطولات الكبرى بالمنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، علما بأن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهو أيضا عضو باللجنة التنفيذية لليويفا، والتي قامت باعتماد اللوائح.

ويعد شراء نادي مثل مانشستر يونايتد استثماراً ناجحاً، ويدخل في سياق تنويع مصادر الدخل.

ويتمتع نادي مانشستر يونايتد بقوة جذب عالمية ويعتبر علامة تجارية لها صدى كبير في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وكشفت مصادر بريطانية، أن المستثمرين القطريين “يريدون تقوية الفريق لإعادته إلى القمة، كما يريدون أيضا أن يكون هذا لصالح المجتمع”. ويستند نادي الشياطين الحمر على إرث واسع، ويعد من أكثر الأندية شهرة في العالم، وأكثرها قابلية للتسويق في مجال الساحرة المستديرة، رغم تعثره في السنوات الأخيرة.

وتسعى قطر في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، واتجهت للاستثمار في المجال الرياضي، وحققت مكاسب معتبرة من هذا التوجه. وبنت الدوحة سمعة طيبة خلال تنظيمها واحدة من أنجح بطولات كأس العالم في التاريخ، وكانت محط أنظار العالم للمستوى التنظيمي البارز الذي أبهرت به العالم، على حد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأضفت قطر خلال تنظيمها للحدث الرياضي الأبرز في العالم، لمسة عربية وإسلامية، وكانت أول بطولة عالمية للمنتخبات تنظم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحتى الآن رسخ مشهد توشيح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبشت القطري الرمز العربي الضارب بجذوره في التاريخ، صورة فارقة في التاريخ الحديث.

القوة الناعمة لقطر

وسجلت قطر في السنوات الأخيرة حضورها الطاغي في دفاتر التاريخ، وحجزت مكانة مميزة مع استقطابها اهتماماً منقطع النظير في استضافتها لأنجح نسخة كأس عالم عبر التاريخ، وكانت أول دولة عربية وإسلامية تستضيف حدثاً بمثل هذه الضخامة وتنجح في التحدي وترفع السقف لمن يأتي بعدها.

ولحظات بعد إسدال الستار على حفل ختام المونديال، تتردد في العاصمة القطرية أنباء عن توجّه الدولة العربية الطموحة لأن تظل دوماً الرائدة عالميا في مجال الرياضة، وتخطو خطوات نحو استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036. ويأتي التوجه للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد ضمن هذا المسعى.

ويكشف خالد الخاطر، الباحث القطري في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي في مقال له، أن قطر الآن أصبحت قادرة على القيام بمشروعات تكسبها القوة الناعمة وفي ذات الوقت الاستثمار، مثل استثماراتها الرياضية الأخرى واستثماراتها الخارجية في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.

وسبق أن كشف الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة والدبلوماسي، ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في مقابلة مع “القدس العربي”، أن قطر راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ والحضارية ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻛﺄس اﻟﻌﺎلم، وفكّرت في مدى استفادة منطقة الشرق الأوسط من هذه البطولة، إﺿﺎﻓﺔ إلى ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم، وإﻛﺴﺎب الرياضة أﺑﻌﺎداً ﺣﻀﺎرﻳّﺔ ﻣﻦ شأنها أن تغير صورة العربي المسلم في العالم، باعتباره مشاركاً في الحضارة الإنسانية ومنتجاً لها وليس مجرد مستهلك.

كما أضاف الكواري المثقف القطري الذي شغل لسنوات منصب وزير الثقافة والفنون والتراث، أن أكبر قيمة مضافة لقطر زيادة على المنجز الرياضي، هي الصورة الحضارية التي ستقدمها للعالم. ويؤكد الكواري وهو بدرجة نائب رئيس وزراء، أن قطر تحولت إلى أيقونة عربية لأمل التقدم، لحضارة سبق لها أن أغنت الحضارة الإنسانية، وحان وقت استئناف نشاطها، رغم كل ما تتخبط فيه المجتمعات العربية. ويستطرد المسؤول القطري بأن الأمل في غد أفضل للأجيال القادمة يتطلب إنجازات ملموسة وليس مجرد شعارات.

وسبق أن اشترت قطر نادي باريس سان جيرمان عام 2011 من خلال شركة قطر للاستثمار الرياضي، وهو النادي الذي صُنّف ضمن قائمة نوادي كرة القدم الأعلى قيمة في العالم وفق مجلة “فوربس” (Forbes)، وقفزت قيمته من 100 مليون يورو في 2012، إلى نحو 2.1 مليار يورو حاليا.