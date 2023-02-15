سليم عون كشف عن سلّة اسماء لرئاسة الجمهورية

أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون، أن “الأولية يجب أن تكون لإنتخاب رئيس للجمهورية قبل انعقاد جلسة تشريعية وقبل جلسات الحكومة”، وقال: “اتهموا التيار الوطني الحر بأنه يريد المشاركة في الجلسة التشريعية وصدّقوا الخبرية، لكن الحقيقة بانت في النهاية”.









وأوضح “لسنا ضدّ تشريع الضرورة بالمطلق شرط أن نقتنع بأنه ضرورة”. واشار الى أن “بعدم مشاركة التيار في جلسة تشريعية فضفاضة يكون يدفع أكثر نحو إنتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “هذه وسيلة ضغط أكثر من النوم في المجلس النيابي”.

وكشف أن “لدى التيار سلّة من الأسماء لرئاسة الجمهورية”، لافتا الى أن “هناك أسماء من خارج التيار الوطني الحرّ”.

وعن عدم طرح تلك الأسماء الى العلن، قال: “من تسمّيه اليوم لن يقبل به الآخر”.