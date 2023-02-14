أهالي السويداء يحيون “الخوذ البيضاء” وينتقدون ابتسامات الأسد

ورفع المعتصمون، لافتات تحيي فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، لجهودهم المبذولة في إنقاذ الأرواح بمحافظة إدلب، في وقت يكثف فيه موالو النظام السوري حملتهم ضد “الخوذ البيضاء” التي يتهمونها بأنها منظمة “إرهابية” استمراراً لدعاية بدأت منذ عدة سنوات.

وانتقدت لافتات أخرى ظهور الأسد مبتسماً بالقرب من أنقاض مبانٍ منهارة في حلب، بعد أيام قليلة من الكارثة، فيما استنكر المحتجون تسييس الكارثة وإغلاق المعابر الحدودية، التي أعاقت وصول المساعدات إلى شمال غربي سوريا، كما عبروا عن تضامنهم مع جميع المناطق المتضررة من الزلزال، في لافتة كُتب عليها “من جنديرس حتى جبلة الوجع السوري واحد”.









وجدد المحتجون، للأسبوع العاشر على التوالي، في الوقفات الاعتصامية التي تشهدها السويداء كل يوم إثنين، مطالبهم بالتغيير السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. وتعيش محافظة السويداء حراكاً شعبياً منذ سنوات، تتغير شدته من فترة إلى أخرى بحسب الظروف السياسية والاقتصادية وتدهور الظروف المعيشية.