١٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش!

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القيادي في “حزب الله”، سليم عياش، المدان دوليًا في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري. قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/z7xPdVd6uZ





— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 14, 2023

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري، قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وأضاف برنامج “مكافآت من اجل العدالة”، إلى أن سليم جميل عياش، والمعروف أيضاً باسم جابر، هو عضو بارز في الوحدة 121، وهي فرقة اغتيالات تابعة لحزب الله.

وتابع “أدانت محكمة دولية عياش وحكمت عليه غيابياً، بخمسة أحكام متتالية مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة مفخخة في شباط 205 في بيروت حيث أسفر التفجير عن مقتل 22 شخصاً من ضمنهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كما أصيب في التفجير 226 آخرين”.