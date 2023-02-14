الحريري من بيت الوسط: تركتُ العمل السياسي لأنّني لا أريد أن أقول أنّني “غير قادر”

بُعيد إحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس #رفيق الحريري في ساحة الشهداء ظهر اليوم، واستقبال حشود تيار “المستقبل” في #بيت الوسط، أجرى الرئيس #سعد الحريري سلسلة لقاءات منها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وعلى هامش لقاءاته، أكد الحريري للإعلاميين أنّ “كلّ الذين كانوا اليوم في ساحة الشهداء هم ضمانة البلد ورمز الاعتدال، وأشتاق إلى لبنان كثيراً، ورغم أنّي تركتُ السياسة إلّا أنّني لم أترك ناسي”.









وقال: “تركتُ العمل السياسي لأنّني لا أريد أن أقول أنّني “غير قادر”، والمكوّن السني ليس من يعرقل اليوم انتخاب رئيس جمهورية”، مؤكداً أنّ “هناك حلفاء خصوماً يعلّقون شمّاعة فشلهم على سعد الحريري”.

وأضاف في دردشة مع الإعلاميين: “لن أتحدّث بالسياسة لأنّني علّقت عملي السياسي والحق ليس على التشرذم السنّي، والميثاقية التي تهدف الى العرقلة “بلا طعمة”، و”كل مين حكي عن طائفة بدو يحميها حرق دينها”.

وتابع قائلاً: “أنتم تحكمون إن كان سعد الحريري خارج السلطة أقوى من سعد الحريري في السلطة”، مؤكداً أنّه “لم يكن لدي أيّ شيء أقدّمه في السياسة، وكنت أرى إلى أين سنصل وليس باستطاعتي القيام بأيّ أمر”.