المخيمات… معضلة أمنية تتصاعد أزمتها قبل رمضان

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء يوم الأحد عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب جبريل الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي.









وأعلنت كتيبة جنين، استهدافها جيش الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأوضحت الكتيبة أنها خاضت اشتباكات عنيفة وتحقق إصابات مباشرة، من جهتها قالا وزارة الصحة: 3 مصابين بينها إصابتان خطيرتان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام جنين.

ما الذي يجري؟

تتكرر الاقتحامات الإسرائيلية لعدد من المخيمات، على رأسها مخيم جنين، وهو الأمر الذي يأخذ في التصعيد لعدة أسباب، لعل أبرزها:

１- تمركز بعض من القيادات العسكرية الفلسطينية في هذا المخيم.

２- كشف إسرائيل أن الكثير من العمليات التي تتم في العمق الاستراتيجي على أراضيها تم من المخيمات ، وتحديدا في جنين وبعض من المناطق في مدينة نابلس.

３- أبلغت مصادر أمنية بالسلطة الفلسطينية إسرائيل بصعوبة التعاطي مع الأوضاع في المخيمات، مع تشابك التحديات الأمنية والاجتماعية والعسكرية للتصدي لأنشطة المقاومة في جنين عموما أو بمخيمها تحديدا بصورة خاصة.

４- ما توفر لدينا من معلومات يؤكد إن هذه النقطة مثلت محورا خلافيا بين مصر وبعض من الفصائل الفلسطينية، حيث طلبت مصر في اجتماعها الأخير من بعض القيادات السياسية من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي تخفيف تحركاتهم أو سيطرتهم على الكثير من الأنشطة بالمخيمات ، وهو ما رفضته حماس والجهاد بصورة غير مباشرة ، خاصة مع معرفة الفصيلين لأهمية المخيمات الاستراتيجية، وقد سعت مصر إلى طرح طلبها على حماس والجهد بإيعاز من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مع تشابك الأزمة الاستراتيجية من الأنشطة العسكرية بالمخيمات.

５- سعت مصر إلى إقناع إسرائيل بخطورة التصعيد في المخيمات ، وعرضت بالفعل على الإسرائيليين بعض من المعطيات الاستراتيجية التي تؤكد وجهة النظر المصرية ، غير أن إسرائيل لم تكترث كثيرا لهذه النقطة و وزاد من دقة الموقف التشاحن الأمني الإسرائيلي والذي ساهم في التصعيد الحاصل خاصة في ظل الطابع اليميني المتشدد الذي تتسم به الحكومة الحالية وما تنتهجه من مسارات أمنية.

６- زاد من دقة الأزمة الأمنية بالمخيمات وجود البعض من العاملين في المؤسسات الأمنية الفلسطينية ممن انضموا إلى عناصر المقاومة وجماعاتها ، وكان لافتا مع التصعيد الحاصل بالأراضي الفلسطينية أن العناصر الأمنية التي ارتدت وعملت مع المقاومة رغم تعيينها رسميا ضمن عناصر الأمن الفلسطيني هي من أبناء المخيمات.

تصعيد إسرائيلي

بات من الواضح إن عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا عناصر جهاز شاباك تتبارى وتقاتل عناصر المقاومة الفلسطينية بقوة ، وهناك هدف استراتيجي تسعى إليه إسرائيل يتمثل في تحقيق التهدئة قبل شهر رمضان ، خاصة وآن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اكتشفت وبناء على اعترافات بعض من عناصر المقاومة أن التصعيد العسكري يتصاعد في شهر رمضان في ظل الأزمة الحالية التي تتنوع بين المسارات الأمنية والعسكرية التي تتعرض لها المقاومة. غير أن اللعب بورقة المخيمات باتت واضحة وبارزة على الساحة الإسرائيلية . وهو ما يزيد من دقة المشهد الاستراتيجي على الساحة الآن.