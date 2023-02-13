غوتيريش يعلن موافقة الأسد على فتح معبرين حدوديين لإدخال المساعدات الإنسانية وإدارة بايدن ترحب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وجاء في بيان لغوتيريش “أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر”.









وفي وقت سابق، أفاد دبلوماسيون بأن مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أبلغ اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى سوريا عبر معبرين حدوديين آخرين من تركيا.

والتقى غريفيث بالأسد في دمشق، اليوم الإثنين، بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص.

واعتبرت الولايات المتحدة الإثنين أن فتح معبرين حدوديين إضافيين سيكون أمرا إيجابيا لسوريا التي ضربها الزلزال إذا كان رئيس النظام السوري بشار الأسد “جدّيا” في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “إذا كان النظام جديّا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري”.