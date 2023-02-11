فيديو.. الشيف التركي الشهير بوراك ينهار باكيا متأثرا بالزلزال

ظهر الشيف التركي بوراك، المعروف بابتسامته الدائمة، وهو يبكي بقوة متأثرا بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 25 ألف شخص.

ونشر بوراك، المشهور بمقاطع الفيديو وهو يعد الطعام من خلال النظر إلى الكاميرا فقط، مقطعا مقتضبا على حسابه في إنستغرام يطلب فيه المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلازل.









وأكد بوراك في الفيديو أنه سيقدم المساعدة للمحافظات التي ضربتها الزلازل، فيما لم يتمكن من تمالك نفسه وانهار بالبكاء أثناء الحديث.

ونشر بوراك، الذي لديه 45 مليون متابع على إنستغرام، في وقت لاحق مقاطع فيديو له وهو يرسل شاحنات مليئة بالمواد الغذائية إلى المناطق التي ضربها الزلزال في البلاد.

وتطوعت دول في جميع أنحاء العالم لإرسال عاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدات للمنطقة التي تعرضت لأعنف زلزال منذ 20 عاما.

وبات مئات الآلاف بلا مأوى يعانون من نقص الغذاء في ظروف الشتاء الصعبة، وواجه القادة في كلا البلدين أسئلة حول طريقة استجابتهم.

ويصنَف الزلزال حاليا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.