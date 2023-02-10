حتى الحيتان تأثرت بالكارثة!.. المياه تجرف عدداً منها لشواطئ قبرص والسلطات ترجح نفوقها بسبب الزلزال

قالت السلطات في قبرص، الجمعة 10 فبراير/شباط 2023، إن المياه جرفت عدداً من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال البلاد، ويُحتمل أنها تأثرت بالزلزال العنيف في تركيا وسوريا المجاورتين، وذلك وفق ما قالته إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص.

إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص قالت إن ستة مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقةً الجمعة، فيما عُثر على أربعة حيتان، ثلاثة منها على قيد الحياة، الخميس.









كان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الإثنين 5 فبراير/شباط 2023، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

الحيتان الحية تم إعادتها إلى البحر

قالت الإدارة في بيان، إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها أُعيدت إلى البحر. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها الجمعة، تشمل حيتاناً من بين تلك التي عُثر عليها الخميس وأُعيدت إلى البحر.

قال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية، لمحطة سيجما التلفزيونية: “تملك هذه الحيوانات نظاماً لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية”.

في حين شعر السكان بجزيرة قبرص بالزلزالين العنيفين اللذين ضربا تركيا وسوريا وتسببا في مقتل عشرات الآلاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من الصليب الأحمر اليوناني لمتضرري الزلزال في تركيا. وذكر مراسل الأناضول، أن ثلاث شاحنات تابعة للصليب الأحمر محملة بـ40 طناً من مواد الإغاثة مثل الأسرَّة والخيام والبطانيات وأدوات المطبخ والطعام والماء والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة، غادرت العاصمة أثينا صباح الجمعة.

مساعدات من فرق إنقاذ وصلت للمدن التي ضربها الزلزال

من جانبه صرح رئيس الصليب الأحمر أنتونيس أفينيروس، لـ”الأناضول”، بأن المؤسسة على اتصال بالهلال الأحمر التركي منذ اليوم الأول للزلزال؛ لتحديد الاحتياجات العاجلة للضحايا.

من جهة أخرى، وصلت طائرة نقل مع كوادر طبية تابعة لوزارة الدفاع الهولندية إلى تركيا، على متنها فريق مكون من 21 شخصاً.

فيما ذكرت السفارة الهولندية في أنقرة، أن “طائرة إسعاف” تابعة لسلاح الجو الملكي الهولندي هبطت في مطار أنطاليا، حيث ستنفذ عملياتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

أضافت السفارة في بيان، أن الطائرة ستنقل نحو 70 مريضاً وجريحاً في كل رحلة بمناطق الزلزال إلى المؤسسات الصحية في مناطق أخرى برفقة خبراء صحة هولنديين.

إرسال تبرعات مالية للمتضررين من الزلزال

كما أعلن الصليب الأحمر الفنلندي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمؤسسة على الإنترنت، أنه أرسل 300 ألف يورو مساعدات للمتضررين من زلزال كهرمان مرعش.

أما في العراق، فتم إرسال قافلة مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم جمعها في مدينة أربيل إلى تركيا؛ لدعم متضرري زلزال كهرمان مرعش.

حيث أعرب بيان صادر عن القنصلية التركية في أربيل العراقية عن شكرها لمحافظ المدينة، وجميع المتبرعين للحملة التي جرت بالتعاون بين محافظة أربيل، وشعبة الهلال الأحمر التركي في المدينة، وفرع الهلال الأحمر العراقي في أربيل.

من جهة أخرى، قال المسؤول المحلي في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، خضر شيخو، إنه تم جمع 12 شاحنة من المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا.

يذكر أنه ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسمياً إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وهي: السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق وموريتانيا.