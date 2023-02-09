معلومات غير محسومة وفرصة للتربّح: الزلزال يعطّل الإنترنت بلبنان؟

بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وامتد إلى سوريا وانسحبت تداعياته نحو لبنان، ترافق ذلك مع ضعف في سرعة الانترنت. فذهب التبرير الأوّل نحو الربط بين الحدثين. إلاّ أن لا شيء محسوماً حتى اللحظة. فالمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أشار عبر “تويتر” إلى أن “الزلزال الذي ضرب المنطقة قد يكون تسبّب بضرر على كابل الألياف الضوئية الذي يربط لبنان بقبرص CADMOS 1 وذلك على بُعد 9 كلم في البحر من منطقة الجديدة”. ومع ذلك أكّد كريدية أن “حركة الإنترنت لم تتأثّر حتى اللحظة. وفرقنا تتابع الأمر عن كثب للمعالجة”.
عدم حسم كريدية لوجود مشكلة بالانترنت، تؤكّده مصادر في أوجيرو، فتقول في حديث لـ”المدن”، أن الهيئة “لم تسجّل أي أعطال أو مشكلة في الانترنت. وما يُتناقَل عن ضعف أو أعطال هو مسار قديم لا علاقة له بالزلزال”.
ولا تستبعد المصادر أن تلجأ “الشركات المزوِّدة للانترنت إلى إضعاف التغذية لمشتركيها، بحجة الزلزال، خصوصاً وأن الناس على استعداد لتقبُّل أي نتائج سلبية مرتبطة بالزلزال. وتزداد إمكانية الإضعاف المتعمَّد للتغذية، مع ورود أنباء عن حدوث زلزال داخل لبنان”.
أما تضرّر الكابل البحري “فلم يُسَجَّل أي ضرر رسمي حتى اللحظة. علماً أن حصول الضرر يستتبع إجراءات سريعة، تبدأ من تحديد مكان الضرر وحجمه، وتًلتَمَس النتائج بشكل كبير. في حين أن خدمات أوجيرو ما زالت قائمة، وشركات الانترنت تأخذ حصّتها من أوجيرو”.
وبالتوازي، لا تستبعد المصادر أن تلجأ بعض الشركات إلى “تقليص حجم التغذية، فتراكم أرباحاً بملايين الدولارات، إذا ما قيست على حجم المشتركين في لبنان، في حين يكون المشترك قد دفع ثمن كوتة الإنترنت ولم يحصل على باقة الانترنت المطلوبة”.