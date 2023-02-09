معلومات غير محسومة وفرصة للتربّح: الزلزال يعطّل الإنترنت بلبنان؟

تتأثّر جودة خدمات الإنترنت والاتصالات بالظواهر الطبيعية، إما عبر التيارات الهوائية أو عبر ما يطرأ على الكابل البحري الممتدّ من قبرص إلى لبنان. ومع ذلك، لا يخلو الأمر من بعض الاستغلال الذي يتعرّض له المواطنون بذريعة الأعطال الطارئة.

بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وامتد إلى سوريا وانسحبت تداعياته نحو لبنان، ترافق ذلك مع ضعف في سرعة الانترنت. فذهب التبرير الأوّل نحو الربط بين الحدثين. إلاّ أن لا شيء محسوماً حتى اللحظة. فالمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أشار عبر “تويتر” إلى أن “الزلزال الذي ضرب المنطقة قد يكون تسبّب بضرر على كابل الألياف الضوئية الذي يربط لبنان بقبرص CADMOS 1 وذلك على بُعد 9 كلم في البحر من منطقة الجديدة”. ومع ذلك أكّد كريدية أن “حركة الإنترنت لم تتأثّر حتى اللحظة. وفرقنا تتابع الأمر عن كثب للمعالجة”.