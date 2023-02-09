جزء من عائدات جولة #نانسي_عجرم تذهب لإعانة منكوبي الزلزال

ماتزال مبادرات بعض الفنانين تتوالى لمساعدة المنكوبين من زلزال سوريا وتركيا، وبعد انتشار أسماء لعدد من الفنانين الذين قدموا تبرعات للمتضررين بينهم سلاف فواخرجي وناصيف زيتون وجورج وسوف وتيم حسن ووائل رمضان، أفيد أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم ستتبرّع بجزء من عائدات جولتها في أمريكا وكندا لمساعدة المتضررين من الزلزال، وسيتم إجراء مزاد بعد كل حفلة لبعض من مقتنياتها والتبرع بقيمتها.

إلى ذلك، انتشر خبر عن نية مطربة لبنانية جبلية بالتبرّع بمبلغ مليوني دولار للمنكوبين في سوريا، بحسب ما ورد في تغريدة للصحافية غدي فرنسيس التي أوردت: “مطربة جبلية اصيلة ابنة لبنان الحقيقي.. لا تريد أن تصرح عما قدَّمت. وهذا نبل ما بعده نبل. لكن على الآخرين الاقتداء.. تنقل الأوساط وتؤكد أنها قدمت مبلغ مليوني دولار.. لإغاثة المنكوبين في سوريا.. إلى حين كشف هويتها.. نشكرها بصمت يثلج القلب، رغم المآسي، تجلّي أصالة شعبنا ونخوته”.









وفيما تحدث البعض عن أن هذه المطربة هي نجوى كرم، لم يورد حسابها الرسمي أي إعادة تغريد لأي معلومة تتبنّى الخبر المتداول، وأفاد بعضهم أن نجوى لا تفصح في العادة عما تقوم به من أعمال لخير الناس وهذا ما تمّ في أكثر من حدث مؤلم أصاب اللبنانيين.

وكانت نجوى دعت بعد زلزال سوريا وتركيا إلى الصلاة قائلة: “لازم نصلّي بروح واحدة، بقلب واحد وبقوة واحدة.. ارحمنا يا رب”.

وعلى صعيد المبادرات، نشر اللاعب التركي ميري ديميرال صورة لقميص النجم الرياضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المجموعة الموقعة له، وأوضح أن هذا القميص سيُطرَح في مزاد علني ويعود ريع عائداته للمساهمة في إغاثة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وكتب ديميرال الذي لعب إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس: “تحدثت مع كريستيانو رونالدو وقال إنه حزين جدًا لما حدث في تركيا، نحن نبيع القميص في المزاد العلني من مجموعتي، على أن يتم استخدام جميع عائدات المزاد في منطقة الزلزال”.