منصات التواصل الاجتماعي… سلاح الفلسطينيين المتميز في مواجهة الاحتلال

أفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل الأسبوع الماضي الشابين معتز أبو جمال وخالد عليان ، بسبب نشرهما محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يشجع المقاومة الفلسطينية.









وتشير بعض من التقديرات الفلسطينية التي نشرتها بعض من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام والصحف إنه ونتيجة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الحالية ، والسياسات التي يتبعها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير ، فإن هناك الكثير من سياسات الاعتقال والتصعيد الذي تنتهجها إسرائيل الآن.

والمتوقع تنفيذ المزيد من الاعتقالات للفلسطينيين الذين ينشرون محتوى مماثل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اللافت إن هناك اقتناع بأن سياسات الاحتلال تلك لن تؤدي إلى قمع المقاومة ويجب على جميع الفلسطينيين أن يواصلوا القتال من أجل الوطن.

تحليلات رقمية

من ناحية أخرى وثق مركز فلسطيني مستقل ومتخصص بمراقبة الانتهاكات على شبكات التواصل الاجتماعي، أكثر من 1230 انتهاكاً ضدّ المحتوى الفلسطيني خلال العام 2022.

وقال مركز «صدى سوشيال» في رام الله في تقريره السنوي إن العام الماضي سجّل تغوّلاً ملحوظاً لمنصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، حيث تم فرض الكثير من الرقابة وتم منع المنشورات التي تتناول فلسطين أو جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت المسؤولة الإعلامية في المركز نداء بسومي في تصريحات إعلامية إن «العام 2022 شهد اتساعاً في حجم المعطيات المنشورة والمتوفرة حول ضلوع شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات المقدمة لخدمات مختلفة في الفضاء الرقمي وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي في الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي تزويده بتقنيات يستفيد منها في قمعه الفلسطينيين، إضافةً إلى دور تقنيات وبرمجيات التجسّس التي قدمتها شركات إسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم».

وأشارت إلى أن تلك السياسات متواصلة رغم الإشارات المتكررة في تقارير حقوقية تناولت مخاطر الشراكة بين تلك المنصات والاحتلال، ورغم تقديم شواهد على دورها في انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدةً أنّ هذا المسار لا يزال خارج حيز المساءلة والرقابة الجدية من المؤسسات الدولية والأممية ذات الصفة الرسمية.

وحول الأرقام، قالت بيومي: «سجّلت منصات شركة ميتا العدد الأكبر من الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني، حيث سجل فيسبوك 805 انتهاكات، وإنستغرام 165 انتهاكاً، وواتساب 96 انتهاكاً، فيما سجلت الشركات الأخرى باقي الانتهاكات: تويتر بواقع 68 انتهاكاً، وتيك توك بواقع 52 انتهاكاً، ويوتيوب 26 انتهاكاً، وكلوب هاوس 11 انتهاكاً، وتليغرام 6 انتهاكات».