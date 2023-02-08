سيلفات ام نيترات.. هذا ما اعلنته “الزراعة” عن نتائج تحاليل شحنة “الامونيوم”

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه “بعد أن تقدمت شركة N.R&S Trading CO التي يملكها شخص من آل الرفاعي بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة لإستقدام شحنة من “سلفات الأمونيوم”، وبعد أن زوّد صاحب الشحنة الإدارة المختصة في الوزارة بجميع البيانات المطلوبة، وإستناداً للقرار الذي يحمل رقم 1/1042 تاريخ 07/11/2013، حصلت الشركة المستوردة على إذن إستيراد “السماد الزراعي” Ammonuim Sulphate، منشأ الصين، عبر تركيا إلى مرفأ بيروت وفقا للأصول المتبعة”.

وأشارت الى أنه “بتاريخ 07/02/2023 قام مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت بسحب العينات الممثلة من عدة طبقات وتم إرسالها إلى مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، وهو المختبر الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية. وقد أتت نتائج التحاليل المخبرية مطابقة لما هو مصرح عنه أي سيلفات الامونيوم وليس كما أشيع بأنه نيترات الامونيوم”.









وأكدت الوزارة “للرأي العام، حرصها الشديد في تطبيق جميع شروط السلامة العامة وسلامة الغذاء في عمليات إدخال المنتجات الزراعية ومدخلاتها، كما

حرصها على الأمن الوطني والأمن الغذائي وذلك بالتنسيق التام مع جميع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة”.

المركزية