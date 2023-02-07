لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مدمراً إلى هذا الحد؟

لقي الآلاف من الأشخاص مصرعهم وأصيب الآلاف، ايضاً، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وجعلت توابع الزلزال الإضافية، بما في ذلك هزة أرضية أخرى على الأقل الزلزال الأولي، حدثًا كارثيًا بشكل خاص.









وقد تم تسجيل حدث “غازي عنتاب” باعتباره زلزالًا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتم تصنيفه على أنه زلزال “كبير” وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة.

وقد حدث الزلزال بالقرب من خط الصدع، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية.

وقالت جيسيكا تورنر، عالمة الجيولوجيا من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن المنطقة تقع في اجتماع ثلاثي بين الصدوع ، تسمى منطقة صدع الأناضول ، حيث تتجمع الصفائح الأفريقية والأناضولية والعربية معاً، ومما يزيد من مخاطر الزلازل المدمرة، إنها، ايضاً، منطقة مكتظة بالسكان، مما يزيد من خطر الدمار والخسائر في الأرواح.

لماذا تحدث الزلزال؟

تتكون قشرة الأرض من أجزاء متعددة تسمى الصفائح التكتونية، والتي يمكن أن تتحرك.

في بعض الأحيان عندما ينزلق أحدهما ضد الآخر، يمكن أن يتراكم الضغط من الاحتكاك.

وإذا كان الضغط يتراكم بدرجة كافية، فقد يتسبب ذلك في اهتزاز صفيحة عبر جارتها، مما يؤدي إلى حدوث زلزال، في هذه الحالة بالذات، كانت الصفيحة العربية تحتك بصفيحة الأناضول.

كان أقوى زلزال تم تسجيله هو 9.5 ، والذي ضرب تشيلي في عام 1960. وفي عام 2011 ، تأثر الساحل الياباني بنسبة 9.0 ، مما أدى إلى حدوث تسونامي وتدمير محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2011. ولكن ليس من الشائع رؤية زلازل بهذا الحجم ، حيث كان زلزالان فقط في السنوات العشر الماضية بهذه القوة.

والقوة وحدها لا تكفي لإحداث زلزال مدمر حيث تلعب البنية التحتية دوراً ايضاً.

وحدث الزلزال بالذات في الساعات الأولى من الصباح ، عندما كان الناس نائمين ولم يكن لديهم وقت للرد، كما حدث في منطقة لم تشهد كارثة طبيعية بهذا الحجم منذ أكثر من 200 عام ، لذلك لم يكن الناس والمباني في حالة استعداد.

ما الذي أدى إلى الخراب؟

بينما تسبب الزلزال الأول في الكثير من الأضرار والخسائر، لم تتوقف الأرض عن الاهتزاز.

وقالت تورنر: “تستمر الهزات الارتدادية الآن دون توقف”. “ومع كل هزة ارتدادية تأتي ، فإنها لا تزال ستهز هذه الهياكل غير المستقرة لإحداث المزيد من الضرر.”

وأضافت أن توابع الزلزال كانت قوية بشكل خاص في هذه الحالة.

الهزات الارتدادية هي ما يحدث عندما تشتت الأرض القوة المنبعثة في الزلزال.

وقارنت تورنرما حدث بقرع الجرس، حيث يتبع الرنين الطويل المتناقص أول صوت قوي مع تلاشي الحلقة الأولية.

وقالت إن هذا الجرس، مع ذلك ، استمر في الرنين بصوت عالٍ بشكل غير عادي.

ويتوقع علماء الزلازل عادةً أن تكون الهزات الارتدادية أضعف بحوالي 10 مرات من الزلزال الأصلي ، والذي كان في هذه الحالة سيكون حوالي 6 على مقياس ريختر.

وبدلاً من ذلك ، كانت الهزات الارتدادية بقوة 7.5 على مقياس ريختر – تقريبًا مثل قوة الزلزال الأصلي.

ومما زاد الطين بلة ، أن هذه الهزات الارتدادية القوية ضربت منطقة شمال الزلزال الرئيسي، مما تسبب في ضرب القوة المدمرة للمباني المتضررة بالفعل من اتجاه مختلف ، مما أدى إلى تفاقم الضرر. وأضاف تورنر: “إنه زلزال كبير جدًا ، لذا يمكن أن تستمر الهزات الارتدادية لأيام وربما أسابيع”

مخاطر أخرى

بينما تتسابق الأطقم الطبية لإنقاذ الأشخاص المدفونين تحت المباني في درجات الحرارة الشتوية ، تلوح في الأفق مخاطر أخرى – مثل الاحتمال المخيف من التميع ، حيث يتسبب الاهتزاز الزلزالي في جعل الأرض الصلبة تتصرف مثل السائل.

وقالت تورنر: “إنه فقط يجعل الأرض غير مستقرة حقًا”.

وأشارت إلى أن التميع هو أحد الأسباب التي تجعل الزلازل في مناطق مثل مكسيكو سيتي ، التي بنيت على قاع بحيرة جافة ، شديدة الخطورة: “إنه ليس سائلًا في الواقع – ولكنه يعمل كسائل ويمكن للأشياء أن تغرق بسهولة أكبر. “