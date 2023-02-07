عدد ضحايا الزلزال المُدمر في تركيا وسوريا يرتفع إلى نحو 5 آلاف وفاة.. وهزات جديدة ترعب الناجين

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا(آفاد)، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 3381 قتيلاً، فيما ضربت هزات أرضية جديدة جنوب شرقي البلاد، ووصلت قوتها إلى 5.3 درجة على مقياس ريختر، فيما واصلت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا الازدياد.

“آفاد” أشارت إلى أن عدد المصابين جراء الزلزال في تركيا بلغ 20 ألفاً و426، موضحاً أن 65 دولة عرضت المشاركة في جهود الإنقاذ، وقال إنه لدى وصول فرق الدعم القادمة من تلك الدول سيتم توزيعها على الولايات المنكوبة.









من جهته لفت رئيس “آفاد”، يونس سيزر، إلى وقوع 243 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مشيراً إلى أن 16 ألفاً و400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، الذين يواصلون من جهة أخرى مساعي إرسال الخيام واحتياجات الإيواء الأساسية، موضحاً أنه تم إرسال حوالي 65 ألف خيمة لمناطق الزلزال، فضلاً عن 300 ألف بطانية.

كان زلزال مدمر قد ضرب فجر الإثنين، 6 فبراير/شباط 2023، تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفَين خسائر بشرية فادحة وأضراراً مادية.

كذلك وقع زلزال جديد، فجر الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان، جنوب شرق تركيا، وقالت “آفاد” في بيان إن مركز الزلزال يقع في قضاء “غولباشي”.

أضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي (+3تغ)، على عمق 8.13 كلم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

أيضاً ضرب زلزال جديد ولاية قهرمان مرعش التركية، فجر الثلاثاء، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى حدوث زلزال آخر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، حدث في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

يأتي هذا فيما واصلت حصيلة الضحايا في سوريا الارتفاع، إذ أعلن الدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية شمالي البلاد، عن وفاة ما لا يقل عن 740 شخصاً في شمال غربي البلاد جراء الزلزال، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2100، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين، ما يرجح ازدياد أعداد الضحايا، وقال الدفاع المدني فجر الثلاثاء، إن “الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض، كل ثانية قد تعني إنقاذ روح”، مناشداً جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية تقديم الدعم المادي، ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل.

من جانبها، أفادت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال غربي سوريا، بأنه من المتوقع زيادة عدد القتلى في المنطقة، وقالت المتحدثة ماديفي سون سوون: “تعاملنا مع ظواهر جوية وعواصف ثلجية، لكن لا شيء بحجم زلزال بهذه القوة، ما هو إلا إضافة إلى كل أشكال المعاناة”.

من جهته، أعلن نظام بشار الأسد، صباح الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق حماة وحلب واللاذقية، وطرطوس، وريف إدلب إلى 812 وفاة، في حين وصل عدد المصابين إلى 1449.

يُعد هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، منذ هزة أرضية جنوب المحيط الأطلسي النائي، في أغسطس/آب 2021.